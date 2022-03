Medida aprovada na Alerj será encaminhada para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la - Rafael Wallace/Alerj

Publicado 17/03/2022 16:47 | Atualizado 17/03/2022 16:48

Rio - O plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou em primeira discussão, nesta quinta-feira , 17, o Projeto de Lei 1104/2019, do deputado estadual Renato Zaca (PTB), para que os cursos de formação de agentes de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro incluam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

De autoria do deputado estadual Renato Zaca (PTB), a proposta, que agora terá de ser votada em segunda discussão, recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça; Pessoa com Deficiência; e Segurança Pública.

O deputado Renato Zaca considera fundamental resolver as dificuldades de comunicação com as pessoas surdas, para garantir um melhor atendimento ao público com deficiência auditiva e de fala.

Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 800 mil pessoas surdas ou com deficiência no Estado do Rio de Janeiro, e 9,3 milhões no Brasil.

“A segurança pública precisa ser mais inclusiva. A partir do momento em que os agentes tiverem pleno entendimento da Língua Brasileira de Sinais, com certeza poderão oferecer um melhor atendimento e socorro, além de orientar o público com deficiência auditiva”, defende o deputado Renato Zaca.