Governador do Rio, Cláudio Castro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Governador do Rio, Cláudio Castro Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/03/2022 20:10 | Atualizado 17/03/2022 09:26

O governador Cláudio Castro encaminhou, nesta terça-feira, 15, à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) uma mensagem sobre as gratificações para a Segurança Pública. Castro propôs a atualização dos valores da Gratificação de Habilitação Profissional (GHP) paga aos policiais civis. Além de corrigir a GHP, que vigora há 20 anos nos mesmos percentuais, a medida atende ainda a uma demanda da categoria.

"Com essa proposta, estamos tirando do papel mais uma iniciativa que reconhece o excelente e incansável trabalho da Polícia Civil. Nossos bravos policiais são mais do que merecedores dessa medida. Solicitei à Alerj que a matéria seja votada em regime de urgência e acredito na sensibilidade dos parlamentares para a aprovação do projeto de lei", declarou o governador.

O projeto modifica a Lei 3.586, de 21 de junho de 2001, e prevê a readequação dos percentuais que servem como base de cálculo para a GHP devida aos policiais pelos cursos realizados na Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol) ou em instituições de ensino reconhecidas nacional e internacionalmente. Cabe ressaltar que a gratificação incide sobre o vencimento-base do servidor.

Segundo a proposta, no caso de conclusão do curso de formação profissional, o percentual da Gratificação de Habilitação Profissional passará dos atuais 10% para 90%; de aperfeiçoamento profissional, de 15% para 95%; de especialização profissional, de 25% para 100%, e Superior de Polícia (voltado somente aos delegados), de 30% para 105%.