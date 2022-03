Membro das Forças de Defesa Territoriais da Ucrânia observa destruição após bombardeio em Kharkiv no dia 8 de março - AFP

Membro das Forças de Defesa Territoriais da Ucrânia observa destruição após bombardeio em Kharkiv no dia 8 de marçoAFP

Publicado 17/03/2022 08:53

Londres - O preço do barril do tipo Brent do Mar do Norte, petróleo de referência na Europa, subiu quase 5% nesta quinta-feira, depois que o Kremlin se recusou a suspender a ofensiva e a Agência Internacional de Energia expressou o temor de um choque na oferta de petróleo.



Às 10h30, (7h30 de Brasília) o Brent para entrega em maio subia 4,64%, a 102,57 dólares por barril, enquanto o petróleo WTI americano avançava 4,39%, a 99,21 dólares.



Nesta quinta-feira, o Kremlin rejeitou a decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ), o mais importante tribunal da ONU (Organização das Nações Unidas), que ordenou na véspera que a Rússia ponha fim, imediatamente, às suas operações militares na Ucrânia.

"Não podemos levar esta decisão em consideração", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, ressaltando que ambos os lados, Rússia e Ucrânia, precisam estar de acordo para que esta decisão seja aplicada.

O tribunal, com sede em Haia, na Holanda, recebeu uma solicitação da Ucrânia nesse sentido. Ontem, após a decisão, Kiev celebrou "uma vitória da justiça e da Ucrânia".

Os veredictos da CIJ são vinculantes e não é possível apelar, mas o tribunal não tem como forçar seu cumprimento. A Rússia se recusou a comparecer às audiências da CIJ neste caso, em 8 de março, e, em um documento por escrito, negou a competência da corte no assunto.