iFood anuncia aumento do valor mínimo das rota e do quilômetro - Divulgação

Publicado 18/03/2022 13:55

São Paulo - A empresa de entrega de comida iFood anunciou nesta sexta-feira, 18, que irá aumentar o ganho de todos os mais de 200 mil entregadores da plataforma. A partir de 2 abril o valor mínimo da rota passa de R$ 5,31 para R$ 6, e o menor preço do quilômetro rodado sobe 50%, passando para R$ 1,50. Segundo projeções da empresa, serão repassados mais de R 3,2 bilhões para os parceiros nos próximos 12 meses. O reajuste será válido para prestadores de serviço de todos os modais e não há critérios de elegibilidade.

O ifood alega que os reajustes acontecem em função das mudanças na economia e à escuta dos entregadores. Em um ano, esta é a terceira vez que a empresa reajusta os valores pagos aos parceiros. Os últimos aumentos foram em abril e novembro de 2021.

“Estamos continuamente em busca de soluções que promovam melhorias em nossa relação e no dia a dia de trabalho de todos que atuam com o iFood. Temos acompanhado o mercado e sabemos do nosso papel de gerar cada vez mais oportunidades para o ecossistema onde atuamos. Revisamos processos, fizemos contas e nos organizamos para poder aumentar os ganhos, em um atual cenário difícil da economia, e minimizar os efeitos da alta de preços no país”, afirma a diretora de Logística do iFood, Claudia Storch.

Os reajustes deste ano vão impactar 50% das rotas feitas de moto e 70% das entregas realizadas com bicicletas. Segundo Luiz Corrêa, presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços por Aplicativos (SindiMobi), a mudança fará com que um entregador ganhe mais do que um motorista de aplicativo. “Conversamos com a direção do iFood e conseguimos um reajuste nível Brasil”, afirma Corrêa.



“Ao longo de 2022, vamos aprimorar ainda mais as condições de trabalho e o nosso relacionamento. Sabemos que temos mais pontos a melhorar, por isso seguiremos ouvindo o que eles têm a dizer para que possamos construir, juntos, essas melhorias”, diz Claudia.

Além dos reajustes anunciados nesta quarta-feira, a empresa também conta com outras ações voltadas aos colaboradores, como a apólice de seguro contra lesão, que garante afastamento temporário das entregas, seguro de acidente pessoal e a plataforma iFood Decola, que permite que prestadores de serviço façam cursos de capacitação gratuitamente ou com bolsa.