Nota Carioca volta ao ar após manutenção programada - Prefeitura do Rio

Nota Carioca volta ao ar após manutenção programadaPrefeitura do Rio

Publicado 20/03/2022 11:00

Rio de Janeiro - O Nota Carioca, sistema da Prefeitura do Rio para emissão de notas fiscais (NFs) online, voltou ao ar na manhã deste domingo, 20. O site ficou indisponível nos últimos dois dias para uma manutenção programada e voltaria a ficar acessível no primeiro horário desta segunda-feira, 21, mas o retorno foi antecipado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Desde 8h da manhã deste domingo, prestadores de serviço conseguem emitir notas fiscais pelo sistema. Em apenas uma hora, o site registrou a emissão de 110.404 NFs online.



Durante o período de manutenção, os prestadores de serviço que não possuem sistema próprio de emissão de nota puderam trabalhar com Recibo Provisório de Serviços (RPS). Agora, este grupo já pode imputar as informações no site. Quem possui sistema próprio também pode integrar as informações no Nota Carioca.