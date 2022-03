A Light afirmou que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programação - Divulgação / Light

A Light afirmou que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programaçãoDivulgação / Light

Publicado 21/03/2022 12:37 | Atualizado 21/03/2022 12:41

Rio - Com a adesão de mais de 1 mil clientes em uma semana, a Light decidiu prorrogar a duração de sua campanha especial lançada para a Semana do Consumidor. Agora, os interessados podem negociar suas dívidas, com condições especiais, até a próxima sexta-feira, 25.

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente e os descontos são concedidos de acordo com o perfil da dívida, podendo chegar a até 95%. Em alguns casos, a negociação poderá ser parcelada, via fatura de energia, em até 36 vezes sem juros, ou no cartão de crédito, em até 24 vezes.

Uma novidade desta campanha é que podem participar clientes com pelo menos uma fatura vencida há mais de 90 dias e que, inclusive, possam ter parcelamento ativo junto à Light. Estes consumidores podem solicitar atendimento por meio de todos os canais da empresa: Agência Virtual , WhatsApp com auxílio da Lia, assistente virtual da companhia (21) 99981-6059, redes sociais (Twitter @lightclientes e Facebook.com/lightclientes) e Disque-Light: 0800-021-0196.

O gerente de cobrança da Light, Rodney Argolo, explica que esta é uma oportunidade do cliente quitar seus débitos e, se for o caso, retirar o seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

“Esta campanha permite que os clientes possam regularizar a sua situação junto à companhia. É uma chance única e a nossa ideia é oferecer condições muito vantajosas aos consumidores, como o parcelamento no cartão de crédito, de qualquer bandeira, em até 24 vezes", explica.