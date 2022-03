Declaração do Imposto de Renda 2022 poderá ser enviada até as 23h59min do dia 29 de abril - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/03/2022 08:50

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (24), a partir de 10h, a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de março. Ao todo, 212 mil contribuintes que acertaram as contas com o Fisco irão receber R$210 milhões na próxima semana. Para realizar a pesquisa, basta acessar a página da Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois, no botão “Consultar a Restituição”. A consulta também fica disponível no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Os valores pagos pelo Fisco serão depositados no dia 31 de março, na conta informada na declaração do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, 212.711 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. Desse total, 2.790 têm mais de 80 anos, 21.540 têm entre 60 e 79 anos, 2.199 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e 7.542 têm o magistério como principal fonte de renda.

Nos casos em que o contribuindo não encontrar seu nome na lista, será necessário acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para solicitar o extrato da declaração. Ao constar alguma pendência, será possível enviar a declaração corrigida e depois aguardar os próximos lotes da malha fina.

Se a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Para esses casos, será preciso agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao não resgatar o valor de sua restituição depois de um ano, o contribuinte deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao acessar a página é preciso clicar no menu “Declarações e Demonstrativos”, depois em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".