Publicado 28/03/2022 10:46 | Atualizado 28/03/2022 10:52

Mais de 2,27 milhões de acordos foram realizados desde o dia 7 de março, durante o Feirão Serasa Limpa Nome. Os consumidores que desejam se livrar de suas dívidas têm até o próximo dia 31 para dar início a uma negociação através da iniciativa. De acordo com dados oficiais, mais de R$ 4 bilhões de descontos foram concedidos desde o início da ação.

O ramo da telefonia é segmento com maior número de acordos, com 827 mil até o momento. Em seguida, aparecem as dívidas com securitizadoras, empresas que compram dívidas de outras companhias, essas tiveram 544 mil acordos, e por último, os bancos, com 298 mil acordos. A maioria dos débitos foram quitados por mulheres de 31 a 40 anos de idade.

Os interessados podem realizar as negociações pelos canais digitais da Serasa (aplicativo disponível no Google Play e na App Store, site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/ e WhatsApp (11) 99575-2096), pelo telefone 0800 591 1222 ou em mais de sete mil agências de Correios espalhadas pelo país (necessário levar documento original com foto e pagar taxa de R$ 3,60).

O Feirão contou com uma tenda física entre os dias 15 e 19/03 apenas em São Paulo, no largo da Batata e na última semana, teve Feirão drive-thru para motociclista somente em São Paulo, capital.





Passo a passo para negociação on-line



1º passo



Acessar o site ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, por meio do número (11) 99575-2096.



2º passo



Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.



3º passo



Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.



4º passo



A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica. Também é possível realizar o pagamento do acordo diretamente pela carteira digital da Serasa.