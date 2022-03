Aplicativo disponibiliza mais de cem serviços digitais - Reprodução / Governo Federal

Publicado 28/03/2022 12:04 | Atualizado 29/03/2022 10:54

Consulta de contratos de empréstimo, emissão de certificado da pessoa com deficiência e botão que direciona para ambiente virtual de cursos a distância são as mais novas ferramentas do aplicativo Meu Inss. O portal Gov.br. informou que beneficiários também poderão consultar a cópia de seus contratos de empréstimos ativos ou suspensos com os bancos C6, BMG, PAN e Agibank iniciados a partir de 1° de outubro de 2021. Também é possível ver os dados de identificação coletados no momento da contratação do empréstimo.

Para consultar, o cidadão precisa apenas acessar o aplicativo Meu INSS, por celular ou no portal meu.inss.gov.br. Depois é só clicar em extrato de empréstimo e selecionar o que deseja consultar. Em breve, a opção estará disponível para outros bancos e instituições financeiras e para os contratos inativos.



Certificado da pessoa com deficiência



Aqueles que recebem o benefício assistencial à pessoa com deficiência e a aposentadoria da pessoa com deficiência (Lei Complementar nº 142/2013) podem consultar o certificado através da Central de Serviços.



O novo documento tem como objetivo certificar a condição de deficiência dos titulares desses benefícios. Para acessar o certificado pela internet é só ir até o Menu Serviços, depois em Extratos/Certidões/Declarações - Certificado da Pessoa com Deficiência e clicar em “Baixar PDF”, ou pelo aplicativo Meu INSS, no menu lateral, e seguir o mesmo caminho.



Escola Virtual



A entrada para a Escola Virtual do Programa de Educação Previdenciária, ambiente virtual de cursos a distância também passa a ficar disponível no aplicativo.



Na escola, há cursos sobre os benefícios e serviços da Previdência, vídeos, podcasts, glossário previdenciário, é possível assistir palestras on-line, saber quais são as entidades parceiras e ver o cronograma das ações locais do Programa de Educação Previdenciária.