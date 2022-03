Manifestantes pedem que congresso assine PEC para diminuição dos valores da gasolina, etanol, diesel e GNV - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 30/03/2022 09:29 | Atualizado 30/03/2022 09:32

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, a cidade do Rio amanhece enfrentando uma nova paralisação de motoristas de aplicativos. Desta vez, a manifestação tem o objetivo de pedir o fim dos impostos sobre os combustíveis. Por volta das 7h, os trabalhadores do movimento "Combustível sem imposto" se reuniram, utilizando bandeiras e faixas, na Avenida Brasil, na altura do Trevo das Margaridas.



Na manhã desta terça-feira (29), os trabalhadores fizeram uma greve no aeroporto Santos Dumont pedindo o reajuste da tarifa inicial de R$ 6,50 para R$ 10. Durante o protesto, eles fizeram uma carreata até o escritório do aplicativo Uber no Rio de Janeiro, localizado na Presidente Vargas.

