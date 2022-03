Repescagem de dinheiro 'esquecido' em bancos acontece neste sábado para pessoas nascidas entre 1968 e 1983. O mesmo vale para empresas abertas antes desse ano - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/03/2022 11:39

Apesar de cerca de 40% dos brasileiros encontrarem valores inferiores a R$ 1 no site Valores a Receber, um correntista resgatou R$ 1,65 milhão esquecido em cotas de consórcio. A informação foi revelada nesta terça-feira (29) pelo diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura.



De acordo com Moura, esse foi o maior valor sacado desde que o sistema Valores a Receber começou a funcionar. Ele deu a informação num seminário de gestão pública promovido em Curitiba, no Paraná.



“Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que ela tenha ficado bastante feliz”, declarou o diretor do BC.



Na segunda-feira (28), o Banco Central iniciou mais uma repescagem para aqueles que não sacaram seus recursos. O BC informou que todos que realizaram a consulta terão de repetir o procedimento, inclusive quem já sacou, pois, as instituições financeiras acrescentaram informações ao sistema e pode haver novos recursos esquecidos.



Nesta etapa da consulta, o dinheiro vem das seguintes fontes:



• contas-correntes ou poupanças encerradas e não sacadas;

• cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC;

• cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito;

• grupos de consórcio extintos.



Pelo novo cronograma, o correntista poderá agendar o saque a qualquer hora da data informada, em vez de entrar em horários determinados pelo sistema. As novas datas de liberação são as seguintes:



Ano de nascimento Data de liberação

Até 1947 28 de março

1948 a 1954 29 de março

1955 a 1959 30 de março

1960 a 1963 31 de março

1964 a 1967 1º de abril

Repescagem até 1967 2 de abril

1968 a 1971 4 de abril

1972 a 1975 5 de abril

1976 a 1979 6 de abril

1980 a 1981 7 de abril

1982 a 1983 8 de abril

Repescagem 1968 a 1983 9 de abril

1984 a 1985 11 de abril

1986 a 1988 12 de abril

1989 a 1992 13 de abril

1993 a 1997 14 de abril

A partir de 1988 15 de abril

Repescagem 1984 em diante 16 de abril

Entre os dias 17 de abril a 1º de maio o sistema passará por uma reformulação, retomando as consultas em 2 de maio, na abertura da segunda fase do programa, com outros recursos esquecidos no sistema financeiro.

O Banco Central estima que cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões de empresas acessaram o sistema de consultas valoresareceber.bcb.gov.br, portal destinado apenas para o resgate do dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm esquecidos em bancos, grande parte deles, em pequeno valor. De acordo com levantamento do BC, saldos de até R$ 1 correspondem a 42,8% dos casos e de até R$ 10 concentram 69,7% do total.

A maior parte dos recursos esquecidos, no entanto, é de pequeno valor. De acordo com levantamento do BC, saldos de até R$ 1 correspondem a 42,8% dos casos e montantes de até R$ 10 concentram 69,7% do total.

Veja como solicitar:

1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados. Se você ainda não souber sua data e período, verifique no mesmo site quando vai estar disponível.



2 – Faça login com sua conta gov.br. Se ele ainda não possuir conta nesse nível, deve fazer logo seu cadastro ou aumentar o nível (se sua conta for bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O cidadão não deve deixar esse movimento para o dia do resgate.



3 – Ler e aceitar o Termo de Responsabilidade;



4 – Consultar: a) o valor a receber; b) a instituição que deve devolver o valor; c) a origem (tipo) do valor a receber; e d) informações adicionais, quando for o caso.



5 – Clicar na opção que o sistema indicar:



- Solicitar por aqui: significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais; Em seguida, guarde o número de protocolo, se precisar entrar em contato com a instituição.

- Solicitar via instituição: significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso, entre em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor. Vale lembrar que, na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela.

Importante: na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve clicar no nome da instituição para consultar os canais de atendimento.

*Com informações da Agência Brasil