Inflação deixa chocolate mais caro e incentiva troca de ovos de Páscoa por bombons - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Inflação deixa chocolate mais caro e incentiva troca de ovos de Páscoa por bombons Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/03/2022 11:58

Rio - O comércio está apostando na diversificação da troca de presentes na Páscoa além do chocolate, que vem aumentando a cada ano, e estima aumento de 2% nas vendas. A data, que é considerada um verdadeiro Natal para as lojas especializadas em chocolate, passou a ter um novo sabor para o varejo, não se restringindo apenas aos ovos de chocolate e caixas de bombons. É o que mostra a pesquisa Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio e do SindilojasRio, que ouviu 500 lojistas da cidade do Rio de Janeiro para conhecer a expectativa dos empresários e como eles se prepararam para a Páscoa.



A pesquisa buscou informações sobre estoque, produtos, promoções e perspectivas de vendas, e contou com a participação de empresários dos setores de brinquedos, vestuário (adulto e infantil), calçados e bolsas, papelaria, perfumaria e cosméticos, joias e bijuteria, eletrodomésticos, utensílios para o lar e telefones celulares.



Para 65% dos lojistas ouvidos o preço médio dos presentes por pessoa deve ficar em torno de R$ 150; para 25% até R$ 200; para 8% até R$ 260 e para 2% acima de R$ 270 e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito, cheque pré-datado e dinheiro como forma de pagamento.



Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, limitada até a alguns anos à troca de ovos de chocolate e bombons, o comércio está apostando na Páscoa oferecendo outros produtos como bichos de pelúcia, brinquedos, jogos eletrônicos, cartões criativos e kits montados ao gosto do cliente, roupas (infantis e de adultos), joias e bijuterias entre outros artigos.

“Por isso os empresários estão inovando a cada ano na data para seduzir os consumidores, direcionando o foco nesta época, não apenas para as crianças, mas também para os adultos, atraindo atenção especial dos casais, principalmente dos namorados”, explica.



Os lojistas estão preparados para atender o consumidor que não quer apenas dar de presente ovos de chocolate: 68% acreditam em aumento de 2% nas vendas; 24% em crescimento de 4% e para 8% as vendas serão iguais ao do ano passado. Para isso os lojistas criaram uma série de ações para estimular os consumidores: apostaram na decoração da loja e vitrine; no lançamento de novos produtos, campanha publicitária, kits promocionais, desconto no total das compras e formas de pagamento facilitado.