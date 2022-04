Mensagens com golpes bancários geralmente são disseminadas por meio de aplicativos de mensagens, SMS, redes sociais ou e-mail - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mensagens com golpes bancários geralmente são disseminadas por meio de aplicativos de mensagens, SMS, redes sociais ou e-mailTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 05/04/2022 12:17 | Atualizado 05/04/2022 12:29

Rio - A PSafe, empresa de segurança digital, registrou, em fevereiro, um aumento de 100% de tentativas de golpes virtuais financeiros em relação ao mês anterior no Brasil. Apesar de ser o mês mais curto do ano, com 28 dias, no mês de fevereiro foram registrados mais de um milhão de bloqueios deste tipo de golpe. O número é 100% superior ao registrado em janeiro, quando foram contabilizadas pouco mais de 510 mil tentativas.



"No mês de fevereiro registramos o correspondente a uma média de quase 36 mil bloqueios por dia e 25 tentativas de golpes financeiros por segundo no Brasil. O número impressiona também porque, se compararmos com fevereiro de 2021, houve o mesmo crescimento, de 100%, quando foram registrados cerca de 529 mil bloqueios", enfatiza o executivo-chefe de segurança da PSafe, Emilio Simoni.



Em 2021, o phishing bancário foi o terceiro principal tema mais explorado por cibercriminosos em golpes de phishing no Brasil, com mais de 4,5 milhões de detecções, ficando atrás apenas de phishing genérico e falsas premiações.



"Um dos motivos para esse crescimento pode ser que temos notado um aumento em phishing oferecendo Pix temáticos, como carnaval, e também por causa do Valores a Receber, do Banco Central. Até a primeira quinzena de março, já havíamos identificado mais de 20 sites utilizando o nome do Valores a Receber para aplicarem golpes, sendo que um deles já teria feito mais de 664 mil vítimas*, segundo nossa projeção”, destaca Emilio Simoni.

O que são phishings bancários?



As mensagens com os golpes bancários geralmente são disseminadas por meio de aplicativos de mensagens, SMS, redes sociais ou e-mail. Podem conter diversas mensagens: oferecendo cartão de crédito com limite alto, retorno de Pix, falsa atualização de cadastro no banco, site falso de e-commerce que rouba dados (inclusive do cartão de crédito), entre outros.



Como são sites falsos utilizados principalmente para roubar dados, a vítima não se dá conta de que caiu de imediato no golpe e pior: passa a disseminar não intencionalmente a mensagem fraudulenta. Sendo assim, só se dará conta quando o cibercriminoso utilizar seus dados, como do cartão de crédito, realizar movimentações bancárias, a compra não chegar, etc. Isso pode levar meses, portanto a prevenção é a única maneira de evitar se tornar mais uma vítima.

Dicas de prevenção



- A primeira e principal: tenha uma solução de cibersegurança instalada em seu dispositivo, como o dfndr security

- Desconfie de qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem ou premiação, incluindo retorno de Pix;



- Fique atento a qualquer movimentação bancária diferente;



- Troque suas senhas com frequência;



- Ao realizar compras, sempre que possível opte por cartões de crédito virtuais, pois são mais fáceis de serem cancelados;



- Se o banco permitir, faça o ajuste do limite do cartão de crédito para um valor menor;



- Antes de clicar em qualquer link, busque os canais oficiais das empresas;