Publicado 05/04/2022 17:25 | Atualizado 05/04/2022 17:40

Na última segunda-feira, 4, foi registrada no Diário Oficial da União (DOU) a criação da Superintendência Regional Sudeste III, que permite ao Rio de Janeiro ter maior autonomia e facilidade para a implantação de diretrizes em prol do atendimento de excelência do INSS à população. O protejo, que terá Caio Maia Figueiredo no comando, será implementado por meio do Decreto n° 10.995 de 14 de março de 2022.



“Com essa medida, o Rio de Janeiro fica vinculado à Direção Central, sendo a sexta Superintendência do INSS no país. Consequentemente, as políticas e todo nosso trabalho operacional será diretamente com a presidência do órgão. Teremos maior diálogo e autonomia na implantação de diretrizes em função desse canal direto”, explica Caio Maia.

Com 12 anos de serviço público, Caio Maia, agora, assume o compromisso de gerir a nova Superintendência: “temos muito trabalho pela frente, mas contamos com uma equipe de colaboradores de excelente qualidade. Tenho certeza que terei o apoio de todos, pois compartilhamos do mesmo objetivo: fazer com que a Superintendência Regional Sudeste III funcione”.



Contando com 94 Agências da Previdência Social no estado, o superintendente afirma que o Rio de Janeiro possui demandas particulares e importantes no cenário nacional. Buscando a melhora na prestação de serviços, a gestão seguirá as diretrizes da Presidência do Instituto: “Seguiremos nos baseando nos quatro pilares do plano nacional do INSS, que são a gestão de pessoas, a redução do estoque nas filas, o atendimento presencial e a automação. Realizaremos nossas ações a nível de Superintendência, implantando-as de acordo com as demandas locais, sempre com o objetivo de fortalecer a qualidade dos serviços e do atendimento que prestamos”.