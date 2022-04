Previ-Rio publicou na edição do Diário Oficial do Rio desta segunda-feira, 14, a portaria com todas as regras de concessão dos benefícios - Michel Filho

Publicado 05/04/2022 13:39

Rio - Os servidores inativos do Instituto de Previdência e Assistência - Previ-Rio, assim como pensionistas do Funprevi, com final de matrícula 4, devem realizar a prova de vida até o final deste mês. O recadastramento anual obrigatório precisa ser feito, presencialmente, em qualquer agência do banco Santander do país.

Para a realização da prova de vida, os servidores ativos, inativos e pensionistas devem apresentar documento de identidade, válido em todo o território nacional, e o CPF. O recadastramento anual obrigatório segue o mesmo método dos anos anteriores, ou seja, com a ordem de chamada pelo final de matrícula.

Assim, após a convocação das pessoas com final de matrícula 4 neste mês, será a vez do final de matrícula 5, em maio, e assim por diante, final 6 em junho, final 7 em julho, final 8 em agosto, final 9 em setembro e, por último, o final 0 em outubro.