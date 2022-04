Uber pede prioridade para motoristas na vacinação contra a Covid-19 - Pixbay

Publicado 06/04/2022 19:03

A Uber anunciou nesta terça-feira, 5, que os motoristas parceiros passarão a saber o destino e o valor final da viagem antes de pegar os passageiros. A novidade faz parte de uma atualização que aumenta a quantidade de informações exibidas na tela de solicitações de viagens.

Segundo a empresa, a medida já vinha sendo testada em algumas cidades desde o ano passado e agora passa a funcionar em municípios de médio e grande porte de todas as regiões do país, inclusive São Paulo, Brasília e outras capitais.



No modelo anterior, os ganhos do motorista parceiro eram calculados apenas com base em valores fixos de tempo e distância da viagem, e o cartão de oferta mostrava somente uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário. com a mudança, o motorista passa a saber exatamente o quanto vai ganhar por uma viagem antes de aceitá-la. O cálculo de ganhos deixa de ser fixo e passa a incluir mais variáveis além de tempo e distância, como o trajeto até o passageiro, o horário do dia e o perfil da viagem.

De acordo com a Uber, o objetivo da atualização é trazer mais clareza para os motoristas, para que possam conhecer os detalhes das solicitações de viagens sem prejudicar a experiência dos usuários.