Feriadões de abril vão alterar o horário de funcionamento de serviços e comércioDivulgação

Publicado 13/04/2022 07:00 | Atualizado 13/04/2022 10:04

Rio de Janeiro - O feriadão da Semana Santa, que começa nesta sexta-feira (15), vai alterar o horário de funcionamento de muitos estabelecimentos, como bancos, shoppings e supermercados. O mesmo acontecerá na semana seguinte, quando há os feriados de Tiradentes, no dia 21, e de Carnaval, que ocorre entre os dias 20 e 23. Com isso, os consumidores precisam ficar atentos às mudanças nos serviços essenciais.



Bancos



Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não irão funcionar na Sexta-feira da Paixão (14) e no dia de Tiradentes (21). Os clientes que precisarem de algum serviço bancário nesses dias deverão utilizar os serviços digitais, como site e aplicativo da instituição financeira.



Como de costume, as contas de consumo, como água, luz e telefone, que tiverem vencimento agendado para esses dias poderão ser pagas sem multas nos dias úteis seguintes: segunda-feira, 18 (para contas que expiram no dia 15) e sexta-feira (22) (para documentos com vencimento no dia 21).



A Febraban orienta que os clientes paguem as contas com antecedência caso o documento de arrecadação não tenha as datas dos tributos ajustadas ao calendário de feriados nacionais.



No caso dos títulos que têm código de barras, é possível agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Mercados

O Guanabara funcionará normalmente nos dias 15, 21 e 23 de abril, abrindo das 7h30 até às 22h. Já o Supermarket informou que as lojas da rede abrirão na Sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia (16), e no domingo de Páscoa (17), assim como no feriado de Tiradentes e no Carnaval. Os horários de funcionamento, no entanto, variam de acordo com a unidade. "A maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo”, informou a assessoria. No site do Supermaket (https://smpravc.com.br/), o cliente pode encontrar as informações de funcionamento da loja mais próxima da sua casa.

O Prezunic manterá suas lojas abertas até às 21h da sexta-feira (15). As exceções são as unidades Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles, Santa Cruz, Catumbi e Cidade de Deus que funcionarão até às 18h.

Já no sábado, 16, e no domingo, 17, o funcionamento das unidades será nos mesmos horários dos demais fins de semanas, que podem ser consultados no site da rede (www.prezunic.com.br).

Na quinta-feira (21), as lojas abrem até às 14h, exceto as unidades ParkJacaregaguá, Botafogo, Barra e Recreio, que funcionarão normalmente. No sábado (23), dia de São Jorge, todas as unidades do Prezunic funcionam normalmente.

Já nos dias de desfile das escolas de samba (20, 21, 22 e 23) as unidades próximas aos eventos funcionam em horários diferenciados. Nos dias 22, 29 e 30, a loja Campinho funciona até às 18h. Na sexta-feira e sábado, a unidade Catumbi fecha às 18h.

Na sexta (15), todas as unidades do Mundial funcionarão normalmente das 07h30 às 21h. Já no domingo (17), as lojas abrem às 07h30 e encerram as atividades às 14h. A exceção são as unidades Recreio, Abelardo Bueno e Niterói, que ficarão abertas em horário normal, até às 20h. Na quinta-feira (21), os clientes poderão fazer suas compras até às 14 h em todas as as lojas da rede, exceto nas unidades Recreio, Abelardo Bueno e Niterói, que ficarão abertas até às 21h. Em todos os outros dias, o Mundial funcionará normalmente, incluindo os dias 16 e 17.

O Mercado Extra abrirá normalmente na sexta-feira e sábado (16 e 17), das 7h às 22h. No domingo (17), as unidades seguirão o horário padrão de funcionamento de cada loja, que pode ser consultado no site do estabelecimento (https://www.extra.com.br/). A exceção é a unidade de Nova Iguaçu, que não abre aos domingos.

As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente na sexta (15), e no sábado (16), das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá, até às 23h. Já as lojas do Flamengo e Copacabana fecham às 21h. No domingo, as unidades também funcionam até 22h. As exceções são as lojas Dr. Satamini, Botafogo, Viveiros de Castro, Siqueira Campos, Pompeu Loureiro, Nossa Senhora de Copacabana e Icaraí, que fecham às 21h. As unidades do Flamengo e de Copacabana ficam abertas até às 18h.

Já as unidades do Assaí Atacadista abrirão das 7h às 18h na sexta-feira (15) e no domingo (17). No sábado, 16, as lojas funcionarão em horário normal, das 7h às 22h. As exceções são a loja Ceasa, que funcionará das 6h às 18h na sexta-feira, 15. No sábado (16), as unidades do Assaí funcionarão das 6h às 20h e no domingo (17), das 8h às 15h. Já a unidade de Campos dos Goytacazes não abrirá na sexta-feira (15).

Shoppings

Na sexta-feira (15), e na quinta-feira (21), as lojas do shopping Rio Sul abrirão das 15h às 21h. Alimentação, restaurantes e lazer funcionarão das 12h às 21h. Já na sexta-feira e sábado (22 e 23), o shopping terá funcionamento normal com lojas, restaurantes, estabelecimentos de alimentação e lazer funcionando das 10h às 22h. Os cinemas vão funcionar de acordo com a programação, que pode ser consultada no site do estabelecimento (https://www.riosul.com.br/cinema).

As lojas do Shopping Uptown funcionarão das 12h às 20h na sexta-feira (15). Com o mesmo horário de abertura das lojas, às 12h, o mercado de produtores do estabelecimento funcionará até às 22h. Já o supermercado Super Compras, que funciona no shopping, ficará aberto das 8h às 22h.

A praça de alimentação e lazer do Top Shopping Nova Iguaçu funcionará das 11h às 22h na sexta-feira (15). O empreendimento pontua que esse horário é opcional, o que significa que alguns restaurantes, por exemplo, podem abrir mais tarde, às 12h, horário obrigatório.

A loja Brasil Cacau também abrirá às 11h, duas horas mais cedo do que o habitual, e fechará às 22h. Já as lojas e quiosques começaram a atender os clientes mais tarde, às 13h, e fecharão às 21h. O cinema, por sua vez, funcionará em horário normal, conforme a programação.

A Casa & Gourmet, em Botafogo, abrirá seus restaurantes e praças de alimentação das 12h às 22h da sexta-feira (15). Já as lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h.

O BarraShopping e o New York City Center terão o mesmo horário de funcionamento nos feriados da Semana Santa e Tiradentes. Na sexta-feira (15), os empreendimentos abrirão das 13h às 21h, com serviços de alimentação e farmácias funcionando de 12h até às 22h.

Já na quinta-feira (21), as farmácias e os serviços de alimentação atenderão os clientes das 12h às 21h. As lojas, por sua vez, abrirão de 13h às 21h.

Na sexta-feira (15), Park Jacarepaguá estará aberto às 8h, assim como a unidade do Prezunic, que funcionará até às 21h. Já as lojas abrirão de 13h às 21h, enquanto alimentação e farmácias funcionarão de 12h às 22h. Os restaurantes vão atender o público de 12h até a meia-noite.

Na quinta-feira (21), o Park Jacarepaguá manterá o mesmo horário de funcionamento do dia 15. Já no sábado, 23, o shopping funcionará normalmente.

Na sexta-feir (15), os clientes do Village Mall poderão utilizar as farmácias e serviços de alimentação das 12h às 22h. As lojas abrirão de 14h às 20h. O shopping manterá o mesmo horário de funcionamento na quinta-feira (21). Já no sábado (23), o estabelecimento abrirá em horário normal.

O Plaza Niterói terá a praça de alimentação aberta aos consumidores das 12h às 21h na sexta-feira (15). Já os restaurantes e cinema funcionarão de acordo com suas programações.

No sábado (16), as lojas e a praça de alimentação funcionarão de 10h às 22h, enquanto restaurantes e o cinema seguirão suas programações.

No domingo de Páscoa (17), as lojas funcionam de 13h às 21h e a praça de alimentação das 12h às 21h. Assim como nos outros dias, restaurantes e cinema seguirão a sua programação.

Na sexta-feira (15), as lojas e quiosques do Norte Shopping funcionarão das 10h às 22h, mesmo horário que será seguido por alimentação e lazer. Já o pátio abrirá às 10h e fechará às 23h. O Taste Lab, por sua vez, funcionará das 11h às 23h.

Na quinta-feira (21), as lojas funcionarão das 13h às 21h, alimentação e lazer, das 11h às 22h, o pátio, de 10h às 23h, assim como o Taste Lab.

Já no sábado (23), lojas e quiosques vão atender o público das 10h às 22h, alimentação e lazer, no mesmo horário. Pátio e Taste Lab das 11h às 23h.

No Shopping Tijuca, as lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h, alimentação e quiosques de alimentação, das 10h às 23h, enquanto lazer abrirá às 10h e fecha às 22h.

Na quinta-feira (21), os horários serão: lojas e quiosques, das 13 às 21h, alimentação e quiosques de alimentação, 12h às 21h, e lazer, das 13h às 21h. Já no sábado (23), lazer, lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h, alimentação e quiosques de alimentação, 10h às 22h.



No Shopping Grande Rio, lojas e quiosques atenderão os clientes das 13h às 21h na sexta-feira (15). Já alimentação e lazer abrem às 12h e fecham às 22h. No sábado, o empreendimento mantém horário normal, com abertura das lojas, quiosques e praça de alimentação às 10h e encerramento às 22h.

Já no domingo (17), e na quinta-feira (21), lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e praça de alimentação, das 12h às 22h. No sábado (23), lojas, quiosques, alimentação e lazer abrem às 10h e fecham às 22h.

Na sexta-feira (15), o Recreio Shopping abrirá a praça de alimentação às 12h e fechará às 21h, enquanto lojas e quiosques serão abertos às 13h e fechados às 21h.

Já no sábado (16), o empreendimento opera em horário normal, com funcionamento de todos os seus serviços das 10h às 22h. No domingo, e na quinta-feira (21), a praça de alimentação abrirá às 12h e fechará às 21h, enquanto lojas e quiosques funcionarão das 12h às 21h. No sábado (23), o Recreio Shopping também funcionará em horário normal, das 10h às 22h.

O Partage Shopping também terá mudanças nos horários de funcionamento na sexta-feira (15) e quinta-feira (21). Lojas e quiosques terão horário opcional de funcionamento das 11h às 15h e obrigatório das 15h às 21h. Já alimentação e lazer vão de 11h às 21h, e bares e restaurantes do jardim de 11h às 22h. Bares e restaurantes do Jardim, das 11h às 22h.

Já no sábado (16h), o empreendimento terá funcionamento normal, com atendimento ao público de 10h às 22h. O mesmo horário será mantido no sábado (23). No domingo de Páscoa, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e praça de alimentação das 11h às 21h.

No Via Parque Shopping, na sexta-feira (15), lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, praça de alimentação, das 11h às 22h, e restaurantes, das 12h às 22h. No sábado, o shopping manterá o horário normal de funcionamento, oferecendo serviços das 10h às 22h. O mesmo se repetirá no sábado seguinte (23).

Já no domingo (17), lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e praça de alimentação, das 12h às 22h. Na quinta-feira (21), lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, praça de alimentação, das 11h às 22h, e restaurantes, das 12h às 22h.

O Passeio Shopping, por sua vez, não abrirá as portas nos dias 15, 17, 21 e 23. Já no sábado (16), o empreendimento funcionará em horário normal, das 9h às 18h.

O Bangu Shopping funcionará das 10h às 22h na sexta-feira (15). Já no domingo (17), as lojas e quiosques abrem das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h. O mesmo horário será mantido na quinta-feira (21). Já no sábado (23), o empreendimento funcionará das 10 às 22h.

No Carioca Shopping, lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h na sexta-feira (15), enquanto alimentação funcionará das 12h às 22h. No domingo, lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h, e alimentação das 12h às 22h. Na quinta-feira (21), lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h, e alimentação funcionará das 12h às 22h. Já no sábado (23), o shopping funcionará das 10h às 22h.

Nos dias 15, 17 e 21, o Caxias Shopping abrirá suas lojas e quiosques das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h. No sábado (23), o atendimento começará às 10h e será encerrado às 22h nas lojas e quiosques. Os serviços de alimentação serão encerrados às 23h. Na sexta-feira (15), o Pátio Alcântara terá lojas e quiosques funcionando das 9h às 15h, e praça de alimentação, das 10h às 15h. O mesmo horário será mantido na quinta-feira, 21, e no sábado, 23.

Já no sábado (16), o Pátio Alcântara funcionará normalmente das 9h às 21h. No domingo, no entanto, o estabelecimento ficará fechado.

No São Gonçalo Shopping, na sexta-feira (15), lojas e quiosques terão horário de abertura opcional das 13h às 15h. O horário obrigatório de abertura será das 15h às 21h. Já alimentação e lazer funcionará das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação. Esse mesmo horário será mantido na quinta-feira (21).

No domingo (17), lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer funcionará das 11h às 21h. O cinema seguirá de acordo com a sua programação. No sábado (23), o shopping abrirá suas lojas e quiosques às 10h e fechará às 22h. Alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h, enquanto o cinema seguirá de acordo com a sua programação.



