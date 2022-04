Auxílio-gás será de R$ 51 neste mês e irá atender 5,39 milhões de famílias, diz Ministério da Cidadania | Economia | O Dia

Pagamento do benefício é liberado de dois em dois meses e o valor depende, já que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Divulgação/Banco Central

Publicado 14/04/2022 08:47

O Ministério da Cidadania informou que o Auxílio-Gás será pago a 5,39 milhões de famílias neste mês. As transferências têm início nesta quinta-feira, 14, para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. O calendário de depósitos segue na segunda-feira, 18, para quem tem NIS final 2, conforme o cronograma habitual do Auxílio Brasil.

“Este é mais um benefício que visa melhorar a qualidade de vida dos brasileiros em situação de vulnerabilidade. O Auxílio Gás, a Tarifa Social de Energia Elétrica, dentre outras iniciativas, reforçam o compromisso do Governo Federal com os cidadãos que mais necessitam”, destacou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.

O valor do Auxílio Gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). É concedido um benefício por família a cada dois meses. Neste mês, as famílias serão contempladas com R$ 51, além do mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil, com um investimento de R$ 275 milhões do governo federal.



A Região Nordeste é a com o maior número de cidadãos atendidos pelo Auxílio Gás, com 2,68 milhões de contemplados e um investimento de R$ 137 milhões. Em seguida, o Sudeste aparece com 1,69 milhão de beneficiados e um repasse de R$ 86,3 milhões.



O Norte tem mais de 528 mil famílias atendidas com uma transferência de R$ 26,9 milhões em abril. No Sul, são 324,8 mil famílias contempladas em um total de R$ 16,5 milhões investidos, enquanto no Centro-Oeste são 160,3 mil famílias recebendo R$ 8,1 milhões.



Critérios

O Ministério da Cidadania informa que não é necessário realizar inscrição para receber o Auxílio-Gás. As famílias são selecionadas pela pasta de acordo com os critérios estabelecidos na lei do programa.



Os critérios de participação são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo e integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Não serão computados como renda mensal da família benefícios concedidos pelo Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios não é impedimento para o Auxílio Gás. O objetivo é contribuir para a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade. Não é necessário prestar contas do recurso transferido.



Para averiguação do valor do benefício, a ANP publicará em seu site mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP.