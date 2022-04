Jair Bolsonaro convocou a equipe econômica para decidir os detalhes sobre o reajuste a servidores públicos federais - AFP

Jair Bolsonaro convocou a equipe econômica para decidir os detalhes sobre o reajuste a servidores públicos federaisAFP

Publicado 13/04/2022 20:03 | Atualizado 13/04/2022 20:14

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto, e bateu o martelo sobre o aumento de 5% destinado aos servidores públicos federais. No encontro com a equipe econômica, foi decidido que o reajuste será garantido pelo corte de despesas em outras áreas.

Apesar da preocupação do próprio Guedes sobre o impacto nas contas públicas, Bolsonaro decidiu estender o chamado 'pacote de bondades', que tem sido alvo de críticas da oposição em razão do corrente ano eleitoral. No entanto, a equipe econômica terá uma noção real efeito da medida a partir da data da vigência do reajuste.

A expectativa é que a novidade seja anunciada pelo governo federal nos próximos dias, confirmando o reajuste abaixo da inflação e linear para todos os servidores. Desde o início do ano, vários setores do funcionalismo público federal, como Receita Federal e Banco Central, protagonizaram manifestações e paralisações após o presidente Jair Bolsonaro ensaiar limitar o reajuste à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Dessa forma, o aumento pode beneficiar servidores de outros poderes.