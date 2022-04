Rio - 09/08/2020 - Lazer em tempos de pandemia. No cadeg,restaurantes abertos sem muitos clientes. Foto:Estefan Radovicz / Agência O Dia Byline - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 14/04/2022 15:57 | Atualizado 14/04/2022 15:59

Rio- O Mercado Municipal do Rio, Cadeg, se torna a partir de agora também uma referência de negócios na Zona Norte da cidade. Conhecido pelas flores e farta gastronomia, o Cadeg agora, receberá semanalmente um encontro de empreendedores e empresários que vai movimentar a economia local.

O BNI, organização internacional de networking de negócios, lançou o Egalité, grupo que conta com 40 empresários dos mais diferentes segmentos e que estão localizados nas proximidades do Cadeg, como São Cristóvão e região central da cidade.



O objetivo dos encontros é, ajudar os membros a aumentarem seus negócios por meio do marketing de referência. A organização BNI, em 2021, movimentou mais de US$ 18 bilhões em todo o mundo.



Segundo Marcelo Penna, presidente do Cadeg e embaixador do Grupo, espera-se que a chegada do BNI seja uma oportunidade também para os comerciantes do Mercado.

"Cada membro do BNI impacta cerca de 10 famílias e sua rede de relacionamento precisa estar perto do local de seu negócio. Ou seja, semanalmente, dezenas de empresários reconhecidos no mercado estarão no Cadeg apresentando serviços e produtos de qualidade, fazendo com que os lojistas possam ampliar ainda mais a sua rede de fornecedores confiáveis", afirmou Marcelo.



Para Adriana Pina, Diretora Executiva do BNI no Rio, a diversidade do Mercado Municipal do Rio representa uma enorme possibilidade de crescimento comercial para todos os empresários do local. "A troca de conhecimento aliada ao potencial de crescimento de cada negócio, representa uma expectativa real de geração de novos empregos", disse.



Com 60 anos, o Cadeg conta, atualmente, com mais de 604 lojas e 104 salas comerciais que abrange diversos segmentos, entre hortifruti granjeiros, vestuário, calçados, bebidas, empórios, decoração e descartáveis, além de serviços diversos, como banco, loteria, farmácia, cabeleireiro, entre outros, além de ser o maior entreposto comercial de plantas do estado.