Consumidores lotam Mercado do Peixe em Niterói para levar um item para a Páscoa

Publicado 14/04/2022 15:14 | Atualizado 14/04/2022 15:39

Rio - Como de costume, os cariocas deixaram para a última hora a compra do peixe para a tradicional Semana Santa. Com isso, a movimentação do Mercado do Peixe São Pedro, em Niterói, na Região Metropolitana, nesta quinta-feira, 14, assim como em outros locais pela capital do Rio e cidades vizinhas, estava acima do que os comerciantes consideram como normal.

Para os comerciantes, essa é uma das épocas mais importantes do ano para as vendas. Neste ano, as vendas terão um sabor ainda mais especial após dois anos de pandemia, com a celebração dos comerciantes. Além disso, nesta Páscoa, o peixe pode ir além da tradição e ser uma opção mais acessível para o bolso do cidadão.

Robério Silva, de 33 anos, motorista de ônibus, foi até o mercado de peixe pois a compra do alimento é uma tradição familiar. "Viemos eu e toda a minha família e é assim que vamos comemorar, juntos", afirmou.



Júlio Manhãs, 48, formado em Mecatrônica, percebeu aumento no preço do alimento, mas fez questão de adquirir um para o feriado. "O preço subiu, sim, em comparação aos outros anos, assim como todos os outros alimentos, mas não teria como não levar para casa", disse.

Outras lojas

Há outros locais no Rio que oferecem ofertas de peixes para a Páscoa. Só a procura por tilápia aumentou 50% na peixaria Peixoto Déli, em Copacabana, e a expectativa é de que essa busca possa dobrar no feriado. Para ajudar o cliente a comprar os produtos que deseja, evitando o aumento de preços durante o feriado, a Peixoto Déli já está recebendo encomendas pelo Whatsapp.

"Como o nosso pescado é escolhido um a um dentro dos barcos de pesca, mandamos uma lista com os peixes do dia pelo Whatsapp. Os nossos peixeiros limpam da forma que o cliente desejar, embalamos a vácuo, evitando maus odores e conservando melhor o produto até a data da comemoração. Dessa forma, o cliente adianta o seu pedido e já tem o seu peixe preferido em casa, o que evita o estresse do feriadão e ainda economiza, já que próximo da data os preços sobem muito", diz o proprietário, Beni Schvartz.

O estabelecimento oferece uma variedade de produtos, como o cherne, o bacalhau e o camarão de cativeiro de água salgada. Além disso, a Peixoto Déli vende tilápia, pescada, salmão, congro rosa, polvo, lula e robalo.

A Peixoto Deli funciona às terças e quartas, das 8h às 15h, quintas e sextas, das 8h às 22h30, aos sábados, das 9h às 22h30, e aos domingos, das 9h às 21h. O estabelecimento também atende delivery pelo número (21) 99739-3895.

Outra opção para quem busca por pescados e frutos do mar é a Porto Frescatto, que lançou o próprio programa de cashback, o fishback. Na compra de pescados com selo no site, o cliente recebe o crédito na compra seguinte. Além disso, a empresa oferece um desconto progressivo nas compras, que permite que ao adquirir três itens, o consumidor tenha 10% de desconto. Na compra de quatro produtos, é aplicado um desconto de 15%. Já no consumo de mais de cinco itens, o cliente paga 20% menos.

Durante a Semana Santa, os consumidores poderão escolher entre as várias opções oferecidas pela Frescatto, como o salmão, bacalhau, camarão e o kit menu completo da Páscoa. Esse último item conta com camarão cinza, lombo de bacalhau e filé de salmão defumado por R$ 283,90. O cliente que optar pelo combo ainda ganha uma sacola térmica exclusiva da Frescatto. No site do estabelecimento é possível consultar mais ofertas.

Já a peixaria Divina Providência oferece mais de 40 tipos de pescado (crustáceos e peixe fresco). No delivery, houve um aumento de 10% nas vendas em 2021 em relação ao ano de 2020 de produtos frescos e limpos, que já chegam direto para a mesa do consumidor. A procura é tanta que o estabelecimento precisou contratar 10 funcionários extras para esse período e mais funcionários fixos.



A dona da peixaria Divina Providência, Manuela Ornelas, indica a compra de camarão, corvina e tilápia. No YouTube e no Instagram, ela ensina dicas e receitas de pratos com peixes e frutos do mar.

Nos Supermercados Guanabara, esses são os valores dos peixes. Preços válidos até 18 de abril.



Filé de peixe Merluza do Chef, 800g: R$ 25,98

Filé de peixe Polaca do Chef, 500g: R$ 18,98

Peixe salgado seco Saith kg: R$ 49,98

Lombo de bacalhau dessalgado Bacalanor kg: R$ 99,98

Bacalhau do Porto kg: R$ 69,98

Posta de cação Frescatto, 500g: R$ 19,98

Filé de Cação Frescatto, 500g: R$ 21,98

Camarão cinza sem cabeça cozido 55/80 Frescatto, 400g: R$ 28,98

Filé de Linguado Frescatto, 500g: R$ 34,90

Filé de Tilápia Frescatto, 500g: R$ 27,98

Filé de Salmão defumado Frescatto, 100g: R$ 24,98

Lombo de Bacalhau Frescatto, 680g: R$ 89,98

Posta de Piramutaba Buona Pesca, 500g: R$ 14,98

Sardinha Espalmada Buona Pesca, 800:R$ 21,98

Camarão cinza inteiro Buona Pesca, 200g : R$ 9,98

Camarão cinza sem cabeça Buona Pesca, 200g:R$ 11,98

Camarão cinza descascado Buona Pesca, 200g : R$ 22,98

Posta de cação Buona Pesca, 500g: R$ 17,98

Posta de cação Buona Pesca, 800g: R$ 26,98

Filé de cação Buona Pesca, 500g: R$ 19,98

Posta de Dourado Buona Pesca, 500g: R$ 18,98

Posta de Tilápia Copacol, 800g: R$ 15,98

Posta de Tilápia Buona Pesca, 500g: R$15,98

Anéis de Lula Buona Pesca, 400g: R$ 23,20

Mexilhão Frescatto, 400g: R$ 25,50

Tentáculos de Polvo Frescatto, 700g: R$ 76,98

Filé de Salmão em pedaços Buona Pesca, 250g: R$ 17,98

Filé de Salmão em pedaços Buona Pesca Kg: R$ 93,98

Lombo de Salmão em pedaços Buona Pesca, 600g: R$ 89,98

Lombo de dourado Frescatto, 500g: R$ 36,98