Consumidores brasileiros têm mais chance na aprovação de crédito com o Open Bankinglkzmiranda - Pixabay - Creative Commons

Publicado 14/04/2022 16:54 | Atualizado 14/04/2022 16:56

Um estudo do Serasa Experian demonstrou que, com o uso do Open Banking, o brasileiro teve um aumento de 49% na estimativa da capacidade de pagamento mensal da população, passando de R$ 929,00 para R$ 1.391,00. De acordo com a pesquisa o sistema financeiro aberto pode incluir 4,6 milhões de pessoas no mercado de crédito e injetar R$760 bilhões na economia.

De acordo com o estudo, esse aumento pode levar os consumidores a terem mais acesso a um recurso financeiro ideal de acordo com o seu perfil, uma vez que as instituições que concedem o crédito passam a ter mais segurança a partir das informações detalhadas do sistema.

O head de Open Banking da Serasa Experian, Leonardo Enrique, diz que a junção das informações, através do sistema, permite que o cliente tenha uma pontuação mais de acordo com seu perfil, sendo assim, instituições financeiras podem avaliar a probabilidade do consumidor se tornar inadimplente.

"Na avaliação das análises, bancos e fintechs terão uma estimativa entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro da renda do seu cliente, mesmo ela sendo recorrente ou não. Essas configurações permitem maior possibilidade de entender de fato qual é o comprometimento da renda de uma pessoa e sua disponibilidade para assumir novos créditos”, explica.

Ao analisar a capacidade de pagamento de acordo com as faixas etárias do brasileiro, o estudo identifica que os dados personalizados do Open Banking e do Serasa Score geram um aumento significativo no valor médio da renda.

Para as pessoas de até 25 anos a alta é de 95,9% (passando de R$ 540,00 para R$ 1.057,00), para aqueles que possuem idade entre 25 e 40 anos o aumento é de 45,7% (de R$ 987,00 para R$ 1.437,00), já entre a população de 41 a 60 anos existe um crescimento de 27,3% (de R$ 1.508,00 para R$ 1.921,00). Apenas na população de mais de 60 anos de idade há queda (10,4%). A partir disso, é possível identificar que, a capacidade de pagamento diminui devido à identificação de vários pagamentos de despesas básicas (contas de água, luz, telefone, planos de saúde, entre outras.) que passam a ser mais bem conhecidas pelo sistema.

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o Open Banking é um importante aliado da população e da economia brasileira. “A concessão de crédito pode ajudar as pessoas até mesmo com a quitação de dívidas básicas, como água e luz, especialmente, em um cenário econômico desafiador como o que vivemos", diz.

Na amostra por região, as pessoas que moram na Norte foram as que mais tiveram aumento na estimativa de pagamento de crédito ao terem seus dados analisados com e sem Open Banking. O aumento potencial do crédito para estes consumidores com o sistema financeiro aberto é de 80,6%.

“Todo o ecossistema financeiro sai ganhando. Na Serasa Experian, temos uma série de ferramentas que realizam análises conjuntas com o Open Banking, como a classificação de transações, verificação de renda e identidade, permitindo que os bancos e fintechs tenham segurança e agilidade na concessão por meio de uma visão 360º”, complementa Leonardo.

Metodologia



A Pesquisa Impactos Econômicos Open Banking foi realizada pela Serasa Experian em março de 2022 e analisou uma amostra representativa de consumidores inscritos no Cadastro Positivo em todas as regiões brasileiras. A análise também considerou apenas pessoas com até 500 pontos de Score para avaliar as possibilidades de acesso ao crédito e os reflexos do sistema financeiro aberto dentro desse recorte da população brasileira.