Páscoa: lojas oferecem diversas opções de chocolates para a dataDivulgação

Publicado 14/04/2022 15:45 | Atualizado 14/04/2022 16:19

Mercados e lojas em shoppings oferecem diversas possibilidades de presentes para a Páscoa. Mesmo com preços de chocolates mais salgados, uma pesquisa da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) constatou que cerca de 50% dos consumidores vão comprar menos chocolates do que em 2021 para presentear amigos e parentes nesta Páscoa, impactados pela alta dos preços, principalmente dos ovos de chocolate. A tradição, porém, será mantida, ainda que em menor quantidade.

Mais de 80% dos consumidores farão compras específicas para a Páscoa, que continua sendo uma data importante para a população fluminense e para os supermercados. O levantamento foi realizado no dia 12 deste mês em cinco bairros diferentes das cidades do Rio de Janeiro e Niterói.

“Ainda que com o poder de compra reduzido, o consumidor não abriu mão dos chocolates e da ceia. Com o incentivo da diminuição da pandemia, a tendência é de que mais pessoas se reúnam este ano. Antecipar as compras foi uma das estratégias utilizadas para celebrar a data. Pelo lado dos mercados, há uma variedade maior de chocolates, entre ovos, barras, bombons e produtos para a ceia”, disse o presidente da Asserj, Fábio Queiróz.

A sondagem apontou que quase 70% dos consumidores fluminenses já realizaram suas compras. Três em cada quatro entrevistados comprarão chocolates para dar de presente nesta Páscoa, percentual (75%) pouco abaixo do observado no ano passado (78%).

Ainda assim, cerca de 70% dos consumidores fluminenses se manterão fiéis às marcas de chocolates adquiridas em 2021. Quem decidiu trocar foi influenciado diretamente pelo aumento dos preços e maior diversidade de produtos.

Número próximo da Fecomércio

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) também realizou pesquisa e mostrou que, aproximadamente, 49,6% dos consumidores pretendem presentear alguém nesta Páscoa, enquanto 50,4% disseram que não. No ano passado, 59,6% disseram que pretendiam presentear alguém, contra 40,4% afirmando que não. A pesquisa foi feita com 613 pessoas entre os dias 25 e 30 de março.



O gasto médio com as compras dos presentes, segundo a sondagem, ficará em torno dos R$ 120, R$ 11 a mais que o mesmo período de 2021. A movimentação financeira no estado com as compras de Páscoa será de R$ 459 milhões em 2022, número acima dos R$ 435 milhões do ano passado.



“O volume injetado na economia está ligeiramente acima do ano passado apesar do percentual de pessoas que realizará compras para data tenha sido menor que em 2021, o valor médio da compra aumentou. Este aumento veio, claro, pelo efeito nominal, mas também foi observado no número real demostrando que quem vai comprar vai gastar um pouco mais por disposição não apenas pela inflação. Assim, mesmo com percentual menor de pessoas comprando na Páscoa, em relação ao ano passado, o volume total financeiro aumentou um pouco em 2022”, explica o diretor do IFec RJ, João Gomes.



O levantamento, que tem o objetivo de estimar a movimentação financeira do comércio fluminense e avaliar as expectativas de consumo na data comemorativa, revelou que o ovo de Páscoa é o preferido de 56,3%, seguido dos bombons (43,8%) e das barras de chocolate (41,4%).



69,1% dos consumidores disseram que pretendem fazer suas compras em lojas de rua ou shoppings, enquanto apenas 9,2% virtualmente em sites. 21,7% disseram que comprarão em ambos.

Promoções

Para este ano, os shoppings prepararam atividades para as famílias, como Caça aos Ovos de Páscoa e Busca ao Coelho, com início nesta quinta-feira até o domingo. É o caso do Botafogo Praia Shopping que vai realizar uma grande Caça aos Ovos nos dias 14, 15 e 16. No aplicativo do estabelecimento, os clientes terão uma série de dicas de como encontrar os cupons surpresa que darão direito às guloseimas.

A ação funcionará da seguinte forma: quem baixar o app receberá pushes com as dicas de onde está o cupom da vez. Assim que achar, o cliente deverá escanear o QR Code para pegar o cupom. Em seguida, precisará fazer uma selfie com o cupom e apresentar a imagem para a promotora, que ficará no balcão no 1º piso ao lado da Espaço Facial. As ações acontecerão em horários determinados, por isso é necessário ativar as notificações. Aqueles que cumprirem essas etapas ganharão um ovo da Kopenhagen.

O Madureira Shopping preparou ações de Páscoa para crianças, no dia 15, e para adultos, no dia 17. Os pequenos serão separados em 4 turmas de até 15 crianças e terão o desafio de encontrar os ovos pela decoração de Páscoa no 4º piso. A mecânica será a seguinte: o responsável pela criança deverá resgatar o cupom da ação pelo aplicativo do shopping e apresentar no início da atividade. Durante a Caça aos Ovos, os clientes que encontrarem os chocolates poderão levar os brindes para casa.



Já no dia 17, às 14h, é a vez da Busca ao Coelho, que vai funcionar da seguinte forma: o cliente deve tentar localizar o coelho da promoção, que aparecerá no mall em horários determinados. Após encontrar o personagem, o participante deve ler, através do aplicativo, o QR Code que estará com o coelho e resgatar o cupom. Para ter direito ao brinde, deve se encaminhar ao ponto de trocas que ficará localizado no 2° piso, ao lado da Kalunga. A ação é aberta para públicos de todas as faixas etárias. A troca será limitada a um brinde por CPF. Haverá limitação de prêmios a serem resgatados a cada aparição do coelho da promoção.

O Shopping Boulevard, em Vila Isabel, está recheado de promoções em seu aplicativo, na aba do Clube Desconteria. Na seção “Dicas do Coelho”, haverá promoções de itens decorativos a vestuário infantil e, claro, muito chocolate. Basta baixar o app, resgatar o cupom do desconto que preferir, ir até a loja selecionada e apresentá-lo. A ação já está a todo vapor e vai até dia 17. Quem estiver pelo empreendimento poderá aproveitar muito desconto na Puket, Alphabeto, Casa & Vídeo, Lojas Americanas, Chocolates Brasil Cacau, Cacau Show e Kopenhagen.

Além disso, no domingo, 17, às 16h, o espetáculo “Alice no País do Chocolate”, estará encantando os frequentadores que estiverem por lá vai, contando a história da menina Alice, que resolve voltar ao País das Maravilhas, em busca do coelho branco, para ajudá-lo na fabricação e entrega dos ovos de chocolate e vive diversas aventuras contra a rainha de Copas e o Chapeleiro Maluco. Também estará disponível no aplicativo, a partir desta quinta-feira, 14, o Menu da Semana Santa com promoções, nos restaurantes: Crepelocks (Crepe de Camarão com Catupiry), Batata Inglesa (Batata Assada de Camarão ao Creme), Billy the Grill (Peixe na Pedra), Vizinhando (Baião de Frutos do Mar ) e Balada Mix (Medalhão de Salmão).

O Shopping Nova América, em Del Castilho, vai promover uma “Busca ao Coelho”, nos dias 15 e 16. A ação funcionará da seguinte forma: o cliente baixa o app do shopping, entra na aba eventos, depois em seções e resgata o horário que prefere participar da brincadeira. Em seguida, vai ao balcão da ação, que ficará em frente a Vivara (1º piso) para resgatar, com as promotoras, o mapa com as dicas que deverá seguir. Com o mapa em mãos, terá que encontrar os dez coelhos espalhados pelo empreendimento, tirar uma foto ou selfie com cada um deles, voltar para o balcão e apresentar as imagens para a promotora para resgatar o seu ovo da Kopenhagen.

Já o Shopping Nova Iguaçu vai promover a Busca ao Coelho, no dia 16, em parceria com a loja Kopenhagen. O cliente deverá baixar o aplicativo do shopping, por onde receberá as dicas sobre a localização do coelho (seja ele físico, bichinho de pelúcia, mascote). Aqueles que encontrarem o personagem pelo mall deverão fazer a leitura do QR CODE e resgatar o cupom disponibilizado. Para resgatar o brinde, o cliente deve apresentar o cupom no balcão de troca localizado no 2º piso ao lado das Lojas Americanas. A troca será limitada a um brinde por CPF.

Há ofertas no Américas Shopping, como ovinho Língua de Gato Trufado (75g) por R$24,90 e ovinho Nha Benta (20g) por R$12,90, na loja Kopenhagen. Também é possível encontrar ovo Miau (200g) por R$42,90, na Cacau Show, e ovo Montebello Duo (150g) por R$38,90 da mesma loja.

No Shopping Jardim Guadalupe, ovo Aventura na Savana (150g) por R$ 60,99 e caixa de bombons Garoto com a promoção leve duas por apenas R$ 7,99, na Casa & Vídeo. Lá, o consumidor também encontra ovo Oreo (257g) Lacta por R$ 39,99. Na Rede Economia, há ovo de páscoa Toc Mix (50g) por R$ 8,99 e ovo de páscoa branco Toc Mix (120g) por R$ 19,90.

No West Shopping, há ovo Delírios de Cocada (630g) por R$84,90 e ovo estojo Unicórnio/Tubarão por R$74,90 e ovo Clássico Crocante (300g) por R$49,90, na Chocolates Brasil Cacau. Já na Cacau Show, é possível encontrar ovo Choco Esportes NBA (160g) por R$85,90 e ovo La Creme ao Leite (300g) por R$69,90.



No Supermercado Guanabara, com preços válidos até esta sexta-feira, 15, é possível encontrar ovo ao leite Lacta (170g) por R$ 19,98, ovo Diamante Negro (176g) por R$ 19,98, ovo Sonho de Valsa (277g) por R$ 19,98, ovo Barbie (166g) por R$ 37,98, ovo Mulher Maravilha (166g) por R$ 37,98, entre outros. Confira abaixo mais opções:

- Ovo Hot Wheels (166g) por R$ 37,98

- Ovo Sonho de Valsa (357g) por 27,98

- Ovo Bis Leite (318g) por R$ 27,98

- Ovo Diamante Negro (300g) por R$ 27,98

- Ovo Lacta Favoritos (560g) por R$ 59,98

- Ovo Batman (166g) por R$ 37,98

- Ovo Tripla Camada Oreo (320g) por R$ 37,98

- Ovo Tripla Camada Avelã (320g) por R$ 37,98

- Ovo Tripla Camada branco (320g) por R$ 37,98

- Ovo Laka (175g) por R$ 17,98

- Ovo Oreo (257g) por R$ 19,98

- Ovo Diamante Negro (500g) por R$ 59,98

Encontros

Embora a maioria tenha diminuído a quantidade em função dos preços, uma parcela de consumidores afirmou que vai comprar mais chocolates e produtos para a ceia por conta das celebrações favorecidas pelo cenário de diminuição da pandemia e aumento da vacinação. Neste quesito, um quarto dos respondentes afirmou que comprará mais chocolates, e cerca de 20% mais produtos para a ceia.

Três em cada cinco consumidores fluminenses comprarão produtos como bacalhau, azeite e vinho, embora o percentual deste ano (cerca de 60%) também esteja abaixo do observado no ano passado (73%).

Para quase a metade (48%) dos consumidores fluminenses, a quantidade adquirida de produtos para ceia de Páscoa esse ano será menor que em 2021.

“O fator renda aparece mais forte na redução das compras de produtos da ceia que em chocolates, sinal de que o consumidor fluminense fará um esforço para manter a tradição de presentear com chocolates na Páscoa, ainda que em detrimento de uma ceia mais farta”, concluiu Queiróz.