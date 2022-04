Segurados do Rioprevidência nascidos em março têm até o dia 25 deste mês para realizar a prova de vida - Governo do Rio

Publicado 19/04/2022 13:01

Rio - O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) informa que o prazo para a prova de vida obrigatória de aposentados e pensionistas da autarquia para os nascidos no mês de abril, cuja folha de pagamento é gerida pela Secretaria de Estado da Casa Civil, termina na próxima segunda-feira (25).

Os cerca de 16 mil segurados do Rioprevidência, aniversariantes deste mês, devem ir a qualquer agência do Bradesco no país para fazer o procedimento, munidos de identidade, CPF e comprovação de residência (com data de até três meses) ou declaração de residência.

Os beneficiários, que possuem cadastro biométrico no Bradesco, poderão realizar a prova de vida no caixa eletrônico do banco. Porém, quem ainda não possui biometria cadastrada precisará fazer a comprovação de vida de forma presencial, diretamente no caixa do Bradesco, assim como o beneficiário que possua portabilidade em outro banco.

O Rioprevidência alerta que a falta de realização da prova de vida pode causar a suspensão do benefício até que o segurado regularize a situação. Para mais informações, como regras e documentações para casos especiais, acesse o site www.rioprevidencia.rj.gov.br.