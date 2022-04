Praia do Pontal, Zona Oeste do Rio - Fabio Costa/Agência O Dia

Praia do Pontal, Zona Oeste do RioFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 19/04/2022 09:43 | Atualizado 19/04/2022 09:46

Brasília - O Ministério da Economia publicou nesta terça-feira (19), no Diário Oficial da União, a inclusão do dia 22 de abril como ponto facultativo para servidores federais. Com a medida, o ano de 2022 terá 9 feriados e 6 pontos facultativos para a categoria.

Os servidores também ganham um segundo feriado prolongado, começando quinta-feira (21) até domingo (24 de abril). O primeiro foi o de Páscoa, da semana passada, entre 15 e 17 de abril. A portaria proíbe a antecipação ou adiamento do ponto facultativo do dia 22.

Os servidores também têm direito aos feriados estaduais e municipais.

Confira a lista:

1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

1º de março, Carnaval (ponto facultativo);

2 de março, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

15 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

22 de abril, Tiradentes (ponto facultativo);

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e

25 de dezembro, Natal (feriado nacional).