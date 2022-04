Rioprevidência - Divulgação

RioprevidênciaDivulgação

Publicado 18/04/2022 15:41

Rio - Cerca de 7 mil aposentados e pensionistas do Rioprevidência, aniversariantes de janeiro a março, deixaram de fazer a prova de vida obrigatória. O número corresponde a 14% dos 53 mil segurados aptos do período para o procedimento, e correm o risco de ter o benefício suspenso a partir de abril.

O restabelecimento do benefício acontece somente depois de o segurado fazer a prova de vida em qualquer agência do Bradesco, munidos dos seguintes documentos: Identidade, CPF e comprovante de residência.

O Rioprevidência ressalta que a prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas do Estado, cuja folha de pagamento é gerida pela Secretaria de Estado da Casa Civil, e deve ser feita entre os dias úteis de 11 a 25 do mês de aniversário do segurado.

De acordo com o Rioprevidência, para evitar transtorno, os aposentados e pensionistas devem fazer a prova de vida. "Mais do que uma simples conferência de cadastros, a comprovação anual de vida do Estado reforça o controle e o combate a fraudes e pagamentos indevidos, além de proporcionar melhorias, tanto na base de dados do funcionalismo, como na folha de pagamentos dos servidores", explica o Rioprevidência.

Para mais informações, como regras e documentações para casos especiais, os aposentados e pensionistas devem acessar o site www.rioprevidencia.rj.gov.br.