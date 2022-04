Rio de Janeiro - RJ - 30/09/2020 - Geral - Fila na agencia da Caixa Economica Federal, na Rua Marechal Deodoro, em Duque de Caxias, baixada fluminense - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/04/2022

O Ministério da Economia autorizou a Caixa Econômica a criar uma nova modalidade lotérica, a +Milionária. A autorização foi publicada em portaria da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria da Pasta no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 18. A medida entra em vigor no dia 2 de maio.



De acordo com o texto, a nova loteria terá frequência semanal e a data do primeiro concurso será definida pela Caixa. A aposta mínima custará R$ 6 e será de 6 números na matriz I (números de 1 a 50) e dois números na matriz II (números de 1 a 6) dos volantes dos jogos.



A maior premiação será para quem acertar os oito números indicados. As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), além de aplicativo (App Loterias Caixa) de telefone.

A Caixa ainda não divulgou detalhes sobre a nova modalidade de aposta. A novidade da loteria vem depois de um ano de recordes no setor. No ano passado, o banco arrecadou o montante total de R$ 18,5 bilhões com as vendas de todos os jogos. Há dez opções disponíveis: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Senad, Federal, Loteca, Dia de Sorte e Super Sete.