Entre os destaques do estudo, 26% dos entrevistados indicaram que pretendem utilizar o dinheiro liberado para pagar dívidas de cartão de crédito e que 26% dos respondentes pretendem colocar as contas básicas, como água, luz e gás, em dia. A partir desta quarta-feira (20), a Caixa Econômica Federal começa a pagar o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no valor de até R$ 1 mil . Para muitos trabalhadores, o saque pode representar a chance de limpar o nome. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa, 40% dos inadimplentes pretendem usar o valor do fundo para sair do vermelho.Entre os destaques do estudo, 26% dos entrevistados indicaram que pretendem utilizar o dinheiro liberado para pagar dívidas de cartão de crédito e que 26% dos respondentes pretendem colocar as contas básicas, como água, luz e gás, em dia.

Pelo menos 12% dos entrevistados afirmam que vão pagar dívidas contraídas em bancos e 8% pretendem quitar débitos feitos com familiares ou amigos. Apenas 13% afirmam que vão usar o FGTS para fazer compras em supermercados e 12% estão fazendo planos de investir a quantia a ser sacada na Caixa.



O levantamento foi realizado durante entre os dias 12 e 14 deste mês e ouviu mais de 1.679 usuários da Serasa. Desses, apenas 32% disseram ter saldo disponível no FGTS e 33% afirmaram não ter saldo na conta.



Ofertas de dívidas

Para facilitar a vida dos brasileiros que programam quitar débitos e limpar o nome usando o saque do FGTS, a Serasa fez uma radiografia da disponibilidade de ofertas de dívidas com descontos especiais a partir da parceria que mantém com mais de 100 empresas de diferentes setores, como bancos, financeiras, securitizadoras, telefonia, varejo, universidades e outros.



Com o valor de até R$ 1 mil, por exemplo, o consumidor encontra no Serasa Limpa Nome mais de 69,2 milhões de ofertas disponíveis em todo o Brasil. Destas, são mais de 56 milhões de ofertas de dívidas disponíveis por até R$ 500 e mais de 24 milhões por até R$ 100.



Para verificar as ofertas disponíveis em seu CPF, o consumidor não precisa estar negativado. Basta acessar os canais digitais da Serasa para consultar as oportunidades de renegociação com descontos especiais e opções de parcelamento.



A tabela completa das ofertas de débitos disponíveis, que cruza as variáveis Valor x Estado x Calendário de Liberação Caixa x Mês de Aniversário, pode ser baixada logo abaixo.