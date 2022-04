Mensagens com golpes bancários geralmente são disseminadas por meio de aplicativos de mensagens, SMS, redes sociais ou e-mail - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mensagens com golpes bancários geralmente são disseminadas por meio de aplicativos de mensagens, SMS, redes sociais ou e-mailTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 19/04/2022 19:02

O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), recebeu denúncias de tentativas de golpe contra organizações da sociedade civil que atuam no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).