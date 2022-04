Feriado de Carnaval vai alterar horário de funcionamento de serviços e estabelecimentos comerciais - Divulgação

Publicado 19/04/2022 18:58

Rio de Janeiro - O feriadão de Carnaval, que em alguns lugares começa nesta quarta-feira (20), vai gerar mudanças no horário de atendimento de estabelecimentos e serviços. Por isso, o consumidor deve estar atento às mudanças nos serviços essenciais.



Bancos



A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não irão funcionar nesta quinta-feira, dia de Tiradentes (21). Os clientes que precisarem de algum serviço bancário nesses dias deverão utilizar os serviços digitais, como site e aplicativo da instituição financeira.



As contas de consumo, como água, luz e telefone, que tiverem vencimento agendado para esse dia poderão ser pagas sem multas no dia seguinte, sexta-feira (22).



Algumas contas, porém, podem não ter as datas dos tributos ajustadas ao calendário de feriados nacionais. Nesse caso, a Febraban recomenda que os clientes paguem as faturas com antecedência para evitar multas.



Já os títulos que têm código de barras podem ter o pagamento agendado nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Transportes

Como de costume, o Carnaval também irá alterar o funcionamento dos transportes públicos. Um deles é o metrô, que irá funcionar 24h, sem interrupções, a partir das 5h desta quarta-feira (20) até às 23h de domingo (24).



Na quarta (20) e na sexta-feira (22), os trens da Linha 2 farão o trajeto entre Pavuna e Botafogo/Coca-Cola, das 5h às 23h59, com transferência no trecho compartilhado entre Botafogo/Coca-Cola e Central.



Já durante as madrugadas de carnaval na Sapucaí (de meia-noite às 5h) e ao longo de quinta-feira (21), sábado (23) e domingo (24), a Linha 2 irá de Pavuna a Estácio, com transferência entre as linhas 1 e 2 na Estação Estácio. A concessionária ressalta que nesses dias a estação Cidade Nova ficará fechada.



Também no domingo, por conta dos desfiles das escolas mirins, as estações Praça Onze e Central ficarão abertas até meia-noite para embarque. Já as demais estações funcionarão apenas para desembarque.



No fim de semana seguinte, para atender aos clientes que vão assistir ou participar dos desfiles das campeãs, o serviço metroviário vai operar das 5h do sábado (30/04) até as 23h de domingo (01/05).



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental - Gávea e Botafogo - Gávea) vão operar das 5h às 23h30, na quarta e na sexta-feira.



Já na quinta, sábado e domingo, o funcionamento será das 7h às 22h30.



Mercados



O Guanabara irá funcionar normalmente durante o Carnaval, incluindo os dias 21 (Tiradentes) e 23 (São Jorge), abrindo das 7h30 até às 22h.



O Supermarket também funcionará durante o período de desfiles, mas os horários variam em cada unidade. "A maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo”, informou a assessoria. No site do Supermaket (https://smpravc.com.br/), o cliente pode encontrar as informações de funcionamento da loja mais próxima da sua casa.



Já as lojas do Mundial abrirão apenas até às 14h de quinta-feira (21), exceto as unidades Recreio, Abelardo Bueno e Jardim Icaraí, que funcionarão até às 21h. Na sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24), todas as lojas da rede funcionarão normalmente.



O Prezunic funcionará até às 14h de quinta-feira (21), com exceção das unidades Park Jacaregaguá, Botafogo, Barra e Recreio, que funcionarão normalmente. No sábado (23), todas as unidades do Prezunic funcionarão normalmente.



No entanto, haverá exceções para as lojas próximas aos locais de desfile, como a unidade Catumbi e Campinho, que terão horário de funcionamento diferente nos dias do espetáculo. Nos dias 22, 29 e 30, a loja Campinho funciona até às 18h. Na sexta-feira e sábado, a unidade Catumbi fecha às 18h.



As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente na quinta-feira (21) e no sábado (23), das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá, até 23h. Já as lojas do Flamengo e Copacabana, até 21h.



Assim como o Pão de Açúcar, o Extra funcionará normalmente na quinta-feira (21) e no sábado (23), das 7h às 22h.



O Assaí Atacadista também irá funcionar em horário normal na quinta-feira (21) e no sábado (23), das 7h às 22h. A exceção é a loja Ceasa, que funcionará das 6h às 20h nos dois dias.



Shoppings



As lojas do Shopping Rio Sul abrirão entre 15h e 21h de quinta-feira (21). Já os serviços de alimentação, restaurantes e lazer funcionarão das 12h às 21h. Na sexta-feira e sábado (22 e 23), o shopping funcionará normalmente com todos os serviços abertos de 10h às 22h. Os cinemas vão funcionar de acordo com a programação, que pode ser consultada no site do estabelecimento (https://www.riosul.com.br/cinema).

Na quinta-feira (21) o Prezunic do Park Jacarepaguá abrirá às 8h e fechará às 21h. As demais lojas do shopping abrirão de 13h às 21h, enquanto alimentação e farmácias funcionarão de 12h às 22h. Os restaurantes vão atender o público de 12h até a meia-noite. No sábado (23), o Park Jacarepaguá funcionará normalmente.

No Village Mall, as farmácias e o serviço de alimentação funcionarão das 12h às 22h, enquanto as lojas abrirão de 14h às 20h. No sábado (23), o estabelecimento abrirá normalmente.

Na quinta-feira (21) lojas e quiosques do Norte Shopping funcionarão das 13h às 21h, alimentação e lazer, das 11h às 22h, pátio, das 10h às 23h, e Taste Lab, das 11h às 23h. Já na sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24), o empreendimento funcionará em horário normal, com lojas e quiosques atendendo o público das 10h às 22h, assim como alimentação e lazer. O pátio e o Taste Lab funcionarão das 11h às 23h.

O Plaza Shopping Niterói abrirá lojas e quiosques das 15h às 21h na quinta-feira (21). A praça de alimentação funcionará das 12h às 21h, enquanto restaurantes e cinema irão operar de acordo com suas programações. Na sexta (22), o empreendimento funciona normalmente das 10h às 22h. Já no sábado (23), lojas e quiosques abrem das 15h às 21h, praça de alimentação, das 12h às 21h, restaurantes e cinema seguem a sua programação. No domingo (24), lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h, e praça de alimentação, das 12h às 21h.



Na quinta-feira (21), lojas e quiosques do Shopping Tijuca funcionarão das 13 às 21h, alimentação e quiosques de alimentação, 12h às 21h, e lazer, das 13h às 21h. Na sexta-feira (22) não haverá mudanças no funcionamento do estabelecimento. Lazer, lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h, enquanto alimentação e quiosques de alimentação estarão abertos de 10h às 22h. No sábado (23), lojas e quiosques funcionam no mesmo horário de sexta-feira, enquanto alimentação e quiosques de alimentação abrirão das 10h às 23h. No domingo (24), lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h, e alimentação e quiosques de alimentação, das 12h às 22h.

No Shopping Grande Rio, na quinta-feira (21), lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e praça de alimentação, das 12h às 22h. No sábado (23), lojas, quiosques, alimentação e lazer abrem às 10h e fecham às 22h.

Na quinta-feira (21), o Recreio Shopping abrirá a praça de alimentação às 12h e fechará às 21h, enquanto lojas e quiosques funcionarão das 12h às 21h. No sábado (23), o estabelecimento funcionará normalmente, das 10h às 22h.

O Partage Shopping terá horário opcional de funcionamento para lojas e quiosques das 11h às 15h e obrigatório das 15h às 21h. Já alimentação e lazer vão de 11h às 21h. Bares e restaurantes do jardim irão funcionar das 11h às 22h. Já o Passeio Shopping, por sua vez, não abrirá as portas nos dias 21 e 23.

O Bangu Shopping terá lojas e quiosques funcionando das 13h às 21h na quinta-feira (21), enquanto alimentação e lazer abrem das 11h às 21h. No sábado (23), o empreendimento funcionará das 10 às 22h.

No Carioca Shopping, na quinta-feira (21), lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h, e alimentação funcionará das 12h às 22h. Já no sábado (23), o shopping funcionará das 10h às 22h.

No dia 21, o Caxias Shopping abrirá suas lojas e quiosques das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h. No sábado (23), o atendimento acontecerá das 10h às 22h nas lojas e quiosques, enquanto os serviços de alimentação serão encerrados às 23h.

Na quinta-feira (21) e sábado (23), o Pátio Alcântara terá lojas e quiosques funcionando das 9h às 15h, e praça de alimentação, das 10h às 15h.

No São Gonçalo Shopping, na quinta-feira (21), lojas e quiosques terão horário de abertura opcional das 13h às 15h. O horário obrigatório de abertura será das 15h às 21h. Já alimentação e lazer funcionará das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação. No sábado (23), lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h. Já alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h, enquanto o cinema seguirá de acordo com a sua programação.

No Américas Shopping e no West Shopping, no dia 21, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação do Américas Shopping abrirá das 11h às 21h, e do West Shopping, das 11h às 22h. No dia 23, os empreendimentos manterão horário de funcionamento normal, com lojas e quiosques funcionando das 10h às 22h, e alimentação e lazer, das 10h às 23h.



Na quinta-feira (21), o Shopping Jardim Guadalupe, terá lojas e quiosques funcionando das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer, das 12h às 22h. O cinema seguirá de acordo com a programação. No dia 23, o estabelecimento funcionará normalmente das 10h às 22h.

Já o Fashion Mall abrirá lojas e quiosques das 14h às 20h na quinta-feira (21), enquanto lazer e restaurantes, das 12h até o último cliente. Cinema e teatro, de acordo com a programação. No dia 23, o horário de funcionamento não sofrerá alterações, com lojas e quiosques atendendo das 10h às 22h. O lazer e restaurantes funcionam das 12h até o último cliente. Cinema e teatro seguirão de acordo com a programação.