Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília. - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/04/2022 10:59

Na semana em que se comemora os 20 anos do reconhecimento nacional da Língua Brasileira de Sinais, o Banco do Brasil inova e se torna a primeira instituição financeira a promover o atendimento amplo em Libras nas suas agências, CRBB, SAC e Ouvidoria. Os clientes surdos passam a contar com intérpretes simultâneos no atendimento presencial e por chamada de vídeo no atendimento remoto via central especializada.



A iniciativa reforça as ações de inclusão de diversos públicos nos modelos de atendimento do Banco, com a possibilidade de sua maior inserção no mercado financeiro, e considera as barreiras ainda enfrentadas pela comunidade surda. Pensando nisso, o BB firmou parceria com o Icom, serviço de referência no mercado em tradução para pessoas surdas, para ofertar atendimento em Libras, leitura labial ou texto, a qualquer hora e em qualquer dia, para todas as pessoas que precisem de acessibilidade.



Para o presidente do Banco do Brasil Fausto Ribeiro, com o aprimoramento do atendimento ao público de clientes surdos, o Banco reforça o seu posicionamento como instituição que preza pela garantia de acessibilidade e gera valor para os clientes e sociedade. “É uma oportunidade de ofertar o atendimento amplo e completo, de forma simples, segura e ágil, gerando a bancarização e inclusão social. Juntamos tecnologia com soluções de segurança, proporcionando atendimento especializado e efetivamente acessível no canal que o cliente preferir”, finaliza.



Vale destacar que legendas nem sempre são suficientes para garantir a acessibilidade. Segundo dados do IBGE, há quase 3 milhões de pessoas surdas absolutas no Brasil e parte delas não é fluente em português, tendo Libras como idioma principal. De acordo com o último censo, há cerca de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva ou de fala no país.



Como funciona



No BB a disponibilização da tradução simultânea do atendimento se dá por meio de chamada de vídeos com uma empresa especializada. Nas agências, a chamada é iniciada pelo funcionário do BB, enquanto pelo APP ou Site BB o cliente pode iniciar uma chamada de vídeo com um intérprete, que por meio de uma linha exclusiva com o BB, traduz o atendimento da Central de Relacionamento BB, SAC e Ouvidoria.