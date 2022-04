Banco Central - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Banco CentralMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 27/04/2022 15:09

Embora os servidores do Banco Central (BC) tenham suspendido a greve até o início de maio, a paralisação feita anteriormente ainda afeta os serviços da autarquia. Diante disso, o BC informou nesta quarta-feira, 27, que a nova etapa para liberação do dinheiro "esquecido" no Sistema de Valores a Receber (SVR), inicialmente prevista para o dia 2 maio, precisará ser adiada.

Em nota, o BC informou que a greve dos servidores prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do SVR. Por isso, o prazo de retorno do sistema será prorrogado. A nova data será comunicada com a devida antecedência.

Conforme o BC já havia anunciado, haverá outra fase para consulta e resgate dos recursos excluídos. A nova etapa deverá ter o montante total de R$ 4 bilhões. Todos deverão novamente fazer as consultas para verificarem se têm direito a novos saldos residuais.

Na primeira fase, a autarquia foram liberados também R$ 4 bilhões, referente ao pagamento de dinheiro "esquecido" a 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Dessa total, 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas.

Na primeira fase, foram liberados os seguintes tipos de saldos residuais esquecidos pelos correntistas: contas-correntes ou poupanças encerradas e não sacadas, cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito e grupos de consórcio extintos.

Já, na segunda fase do programa, as consultas incluirão as seguintes fontes de recursos: cobranças indevidas de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termo de compromisso, contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas e com saldo disponível, contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e de valores mobiliários e demais situações que resultem em valores a serem devolvidos reconhecidas pelas instituições financeiras.

Segundo o BC, nessa nova fase do SVR não será necessário fazer agendamento para consulta e solicitação do resgate de recursos referentes a contas bancárias encerradas com saldo disponível ou em virtude de tarifas cobradas indevidamente, por exemplo.

O endereço para as consultas a valores esquecidos fica disponível no link valoresareceber.bcb.gov.br. O sistema permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro.

Para acesso ao sistema, as pessoas precisarão de um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o sistema. Caso ainda não tenham login Gov.br, é necessário realizarem um cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

Os servidores do BC resolveram dar um "voto de confiança" ao presidente do órgão, Roberto Campos Neto, e suspenderam a greve, iniciada em 1º de abril, na terça-feira passada, 19.



Na sexta-feira, 29, a categoria volta a se reunir para decidir se retoma a paralisação a partir de 3 de maio. Os servidores querem reajuste de 27% e reestruturação de carreira.