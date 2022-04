Ato reuniu mais de 250 policiais federais e servidores administrativos da PF, na manhã desta quinta-feira, 28, na porta da Superintendência Regional da PF/RJ, na Praça Mauá - Divulgação

Rio - Policiais Federais cariocas decidiram pela decretação de um “estado permanente de mobilização” em assembleia da categoria promovida pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ), que reuniu mais de 250 policiais federais e servidores administrativos da PF, na manhã desta quinta-feira, 28, na porta da Superintendência Regional da PF/RJ, na Praça Mauá.

Também foi aprovado o calendário de manifestações pela reestruturação do Órgão proposto pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef).

Em seguida foi realizado um ato conjunto, no mesmo local, que reuniu todos os cargos do quadro funcional da Polícia Federal.

O objetivo tanto da manifestação quanto do “estado de mobilização” é fazer com que o governo federal cumpra a promessa de executar, ainda em 2022, a reestruturação salarial e da instituição, que já conta com orçamento aprovado em lei de R$ 1,7 bi.

A manifestação carioca faz parte de uma mobilização nacional da categoria que pretende demonstrar o descontentamento com a desvalorização das Polícias da União.

O evento contou com o apoio e participação de outras entidades representativas da PF (ADPF/SinDPF/RJ, APCF, SinpecPF, Anpef).