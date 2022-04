IPVA é calculado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), com base nos preços de mercado - Marcos Porto/Agência O Dia

IPVA é calculado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), com base nos preços de mercadoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 18:42

Rio - Para quem tem um carro ou moto e perdeu o prazo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022, que terminou no dia 11 deste mês, O DIA explica como proceder para regularizar e manter o automóvel em dia.



Muito por conta da alta da inflação e da falta de recursos, a data de início para a quitação do IPVA é um tanto quanto conturbada para os consumidores. Além disso, a falta de planejamento financeiro por conta do volume de contas nesses primeiros meses do ano pode ter feito com que muitos motoristas perdessem o prazo.



Para manter o automóvel regularizado, a Secretaria Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) informou que o motorista pode emitir uma Guia de Regularização de Débitos (GRD) no site da Sefaz-RJ ou no banco Bradesco, a partir do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Assim como estava disponível no calendário regular, a guia de pagamento pode ser paga em cota única ou em até três parcelas, afirma a secretaria.



No entanto, sobre esse pagamento, incidirá a cobrança de juros e multa. “A multa aplicável, após o vencimento, é de 0,33% ao dia, limitado ao total de 20%, enquanto os juros obedecem a taxa SELIC, hoje em 11,75%”, explica a secretaria.



Para o especialista em finanças e planejador financeiro Marlon Glaciano, principalmente por motivos para tantos devedores do imposto, se deve a “escassez e problemas financeiros''. Dessa forma, muitos proprietários decidiram pelo não pagamento do IPVA este ano.



“E essa decisão tem o respaldo de uma lei que proíbe que o veículo seja apreendido caso o imposto não tenha sido pago. Como muitos motoristas utilizam o veículo como meio de trabalho e estando em situação de desafio financeiro, esta vem sendo uma opção para captar dinheiro necessário voltando a ficar em dia com o imposto. O valor do IPVA aumentou bastante por conta da valorização dos veículos, principalmente os usados”, informa o especialista.



O departamento ainda alerta que o contribuinte que não pagar o imposto “fica sujeito a ser inscrito na dívida ativa e corre o risco de ter bens penhorados para honrar o pagamento”, ressalta.



A isenção do pagamento do IPVA no Rio cabe em alguns casos específicos. A cada três brasileiros, um tem direito a não efetuar a quitação do imposto. No caso dos proprietários que alegaram problemas de saúde, além de portadores de deficiências, sendo elas físicas, mentais ou transtorno do espectro autista.

A isenção também vale para o ano de fabricação do veículo. Ou mesmo quando o automóvel é roubado e não está mais em posse do dono. Veículos estrangeiros com até um ano de permanência no estado também estão isentos de pagamento. Veículos com mais de 15 anos de fabricação e carros usados em táxis, van e ambulâncias também ficam isentos do imposto.



Vale lembrar que os procedimentos para obter o benefício são administrados pela Secretaria de Fazenda Estadual. O IPVA é calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com base nos preços de mercado. A esses valores são aplicadas as alíquotas do imposto previstas em lei (4% para carros flex, 2% para motos e 1,5% para veículos movidos a GNV).



Para mais informações, o contribuinte pode acessar o portal do IPVA.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso