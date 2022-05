Gasolina teve alta de 7,51% em abril - Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

Publicado 04/05/2022 11:52 | Atualizado 04/05/2022 11:57

Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) demonstrou que, em pelo menos 12 municípios do Estado do Rio, o preço médio da gasolina comum já ultrapassa R$ 8. A média nacional é de R$7,28. Na capital, o litro do combustível pode chegar ao valor máximo de até R$ 8,09 com média de R$7,71. Em Valença, cidade com a maior alta do estado, consumidores encontram postos cobrando até R$ 8,51.

A pesquisa divulgada pela ANP, com dados do período de 24/04/2022 a 30/04/2022 mostra que o valor máximo cobrado em postos de combustíveis de todo o pais é de R$ 8,59 no litro da gasolina. O preço mais baixo é de R$ 6,29. Ao todo, 5,225 mil estabelecimentos foram analisados.



Ainda segundo o levantamento, o sudeste tem a maior variação de preço máximo, com o litro chegando a R$ 8,59 no estado de São Paulo e R$ 8,51 no Rio de Janeiro.

Confira os municípios com a maior média de preço cobrado na gasolina

Angra dos Reis tem a média de R$ 8,27 e máxima de R$8,49

Araruama com média de R$ 8,07 e máxima de R$ 8,38

Barra do Piraí com média de R$ 8,51 e máxima de R$ 8,27

Barra Mansa com média de R$ 8,49 e máxima de R$ 8,46

Cabo Frio com média de R$ 8,17 e máxima de R$ 8,29

Itaperuna com média de R$ 8,17 e máxima de R$ 8,19

Petrópolis com média de R$ 8,25 e máxima de R$ 8,39

São Francisco de Itabapoana com média de R$ 8,01 e máxima de R$ 8,19

Três Rios com média de 8,36 e máxima de R$ 8,39

Valença com média de R$ 8,18 e máxima de R$8,51

Volta redonda com média de R$ 8,08 e máxima de R$ 8,29