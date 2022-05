O governador Cláudio Castro durante a cerimônia de entrega dos primeiros cartões - RAFAEL CAMPOS

Publicado 15/05/2022 10:11 | Atualizado 15/05/2022 10:12

Rio - O governo do Estado entregou, neste sábado,14, os primeiros mil cartões do programa Recomeçar para moradores dos municípios de Belford Roxo e Mesquita, na Baixada Fluminense. Ambos os municípios afetados pelas fortes chuvas do início deste ano. O auxílio de R$ 3 mil é destinado à população de baixa renda atingida por enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios.

"Estamos ajudando a reconstruir vidas e histórias de famílias que perderam tudo durante os temporais deste ano. Com o Recomeçar, os cidadãos podem comprar novos móveis e eletrodomésticos, além de materiais de construção. Estamos investindo em ações que garantam os direitos básicos dos cidadãos fluminenses", afirmou o governador Cláudio Castro.

Em Belford Roxo, são 440 famílias beneficiadas, e em Mesquita, 621. Nesta primeira rodada de entregas de cartões, estão incluídas as cidades de Petrópolis, Nova Iguaçu e Magé. O estado de calamidade ou emergência é um dos principais critérios para a obtenção do benefício. A expectativa é que cerca de 20 mil famílias de 26 municípios fluminenses recebam o benefício.

"O cartão Recomeçar tem um papel muito importante para famílias que perderam suas casas nestas tragédias e que precisam se reerguer. O Governo do Estado tem tido muita sensibilidade para as questões sociais, e não temos medido esforços para atender a população de todo o Estado do Rio de Janeiro", disse o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio Saraiva.

Beneficiados comemoram

Uma das famílias beneficiadas pelo cartão é a da dona de casa Tânia Maria da Silva, de 57 anos. Moradora de Belford Roxo, Tânia já enfrentou mais de uma enchente. Neste sábado, recebeu o cartão do governador.

"Este cartão nos dá um bom recomeço depois da pior enchente que já enfrentei aqui. Vou conseguir comprar o que é necessário neste momento em que, sinceramente, chegou a faltar tudo. Foi muito difícil, mas meu lugar é aqui" contou.

CadÚnico atualizado

Cada família recebe um cartão com R$ 3 mil, em parcela única e no formato de débito. O Recomeçar é emitido pelo Banco do Brasil e pode ser usado para a compra em lojas com CNPJ que permita a comercialização dos itens previstos no programa. O cartão estará habilitado para uso sete dias úteis após a entrega ao beneficiário, e o saldo não poderá ser sacado.

Para ter direito ao benefício, é preciso estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. Cada prefeitura incluída no programa entrega ao estado a lista com os moradores aptos a receberem o cartão. A lista é checada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para que todos os contemplados estejam de acordo com as exigências previstas no Decreto nº 48.057, de 2 de maio de 2022. A entrega dos cartões fica sob a responsabilidade dos municípios, que assinam um termo de cooperação com o estado para o cadastramento das famílias.