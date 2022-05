Criminosos estão se passando pelo órgão para lesar as pessoas que estão prestando contas ao Fisco - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/05/2022 11:26

Um novo golpe tem tentado lesar contribuintes em processo de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Segundo a Receita Federal, criminosos se passam pelo órgão ao enviar e-mails que pedem a confirmação de um falso cadastro para recebimento da restituição do IRPF. Imagens fraudulentas são usadas com a logo comemorativa da autarquia para os 100 anos do IRPF, além da conta gov.br.

A mensagem contém um link malicioso para visualização de um falso comprovante de recebimento da restituição, os criminosos informam os dados para recebimento da restituição via Pix. Ainda não há informações sobre quantas pessoas o e-mail falso e sobre quem foi lesado.



Para evitar este tipo de golpe, a Receita lembra que não envia e-mails ou alerta para os contribuintes com links e que apenas os canais oficiais devem ser utilizados para confirmar informações. "Os alertas enviados pela Receita Federal por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no Portal e-CAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br", afirmou o órgão.

A declaração do IR 2022 deve ser enviada até o dia 31 de maio. Os pagamentos começam a ser feitos, em cinco lotes, começando também no próximo dia 31. Caso o contribuinte não cumpra o prazo, ele pode receber uma multa com valor de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

A Receita Federal informou que já foram entregues 20.889.198 declarações do IRPF 2022, ano-calendário 2021 até a última quinta-feira. A expectativa é que 34.100.000 de declarações sejam enviadas até o final do prazo.