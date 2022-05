Aposentados com pendências podem ter benefício suspenso - Reprodução

Aposentados com pendências podem ter benefício suspensoReprodução

Publicado 17/05/2022 08:30

A Rioprevidência publicou uma lista com 3.774 nomes de aposentados e pensionistas do estado, nascidos em março, que ainda não fizeram a prova de vida deste ano. A relação foi divulgada no Diário Oficial de sexta-feira (13). Aquele que não comparecer corre o risco de perder o benefício. Nos casos em que o prazo for perdido, há um período de um mês para que a situação seja regularizada antes que o direito seja suspenso.

A autarquia já havia publicado uma lista anterior com 3.842 nomes de beneficiários que não fizeram o processo. De janeiro a março, cerca de 7 mil aposentados e pensionistas deixaram de fazer a prova de vida. O número corresponde a 14% dos 53 mil segurados, nascidos no período, aptos a realizar o procedimento. Quem estiver impossibilitado de comparecer a uma agência, poderá realizar a prova de vida por meio de um representante legal.

O Rioprevidência informa ainda que não solicita comparecimento por meio de aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo, mensagens de texto ou ligações telefônicas. Fique atento para evitar golpes. Para cumprir o requisito, os segurados devem comparecer a qualquer agência do Bradesco no país com RG, CPF e comprovante de residência.