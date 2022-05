Faetec - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 17/05/2022 12:17

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) discute, esta terça-feira (17), a equiparação salarial dos instrutores para disciplinas profissionalizantes I e a dos professores com carga horária de 40h. A medida é de autoria do deputado Anderson Moraes (PL).

"O projeto busca desfazer uma injustiça com os instrutores profissionalizantes da Faetec. Esses servidores atuam em sala de aula em funções e carga horária equivalente aos professores II do quadro suplementar, mas acabam preteridos no salário. Isso provoca desequilíbrio de carreira e desmotiva, por isso a equiparação é essencial", defende o deputado.

O projeto de lei contempla servidores ativos e inativos do cargo de Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I, desde que sejam respeitadas a igualdade das atividades e carga horária. Com a alteração os cargos teriam salários de R$ 2.142,88 a R$ 6.712,25, a depender do nível de especialização e da progressão da carreira.