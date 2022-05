Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas no 1º trimestre de 2022 - Tânia Rêgo /Agência Brasil

Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas no 1º trimestre de 2022Tânia Rêgo /Agência Brasil

Publicado 17/05/2022 09:45

De acordo com pesquisa realizada pelo escritório de contabilidade Contabilizei, com dados da Receita Federal, 1.022.789 milhão de empresas foram abertas no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Do total, 79% são Microempreendedores Individuais (MEIs). Os outros 21% são micro, pequenas empresas, empresas de grande porte, indústrias e agronegócios.

No mês de março, o número total de empresas abertas cresceu 3,6% em comparação a fevereiro, e 1,7% em comparação a janeiro. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, há uma queda de 4,8% no número de novas empresas, mas na comparação com o 1º trimestre de 2020, há um crescimento de 19%.

Há também um recorde histórico de abertura micro e pequenas empresas, empresas de grande porte, indústrias e agronegócios realizadas em um único mês. Em março, foram quase 80 mil novos CNPJs nessas categorias, número nunca alcançado antes.

Pelo 10º ano consecutivo, São Paulo é o estado que mais abre empresas no Brasil. Além disso, por pelo menos 10 anos consecutivos, estados do Sul e Sudeste lideram o ranking de abertura de empresas no país. São Paulo abriu 300 mil novas empresas, Minas Gerais, 107,6 mil, Rio de Janeiro, 86 mil, Paraná, 69,6 mil e Rio Grande do Sul, 59,6 mil.

Atualmente, são mais de 21 milhões de empresas ativas no Brasil, divididas em Serviço (60,2%), Comércio (31,2%), Indústria (7%) e outros (1,3%).