Na passagem de fevereiro para março deste ano, o crescimento foi de 1,8% - Agência Brasil

Publicado 17/05/2022 14:12

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve um crescimento de 1,5% nos três primeiros meses de 2022, em comparação com os três últimos de 2021, de acordo com estimativa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgada nesta terça-feira (17).

Segundo os dados, na passagem de fevereiro para março deste ano, o crescimento do PIB foi de 1,8%. Na comparação anual, o aumento do ficou em 2,4% no trimestre e em 4,2% no mês.



De acordo com a estimativa da FGV, o consumo das famílias cresceu 3,4% no primeiro trimestre, na comparação interanual, puxado pelo consumo de serviços. As principais influências para o desempenho positivo foram os serviços de alojamento, alimentação e domésticos. Já o consumo de bens duráveis caiu 6,7%, o único com queda.



A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teve crescimento de 1,5% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo trimestre de 2021. Desde o quarto trimestre do ano passado, a análise da taxa trimestral móvel apresenta queda no componente de máquinas e equipamentos, encerrando o período com retração de 4,8%. As quedas continuam disseminadas entre os segmentos de automóveis, máquinas e equipamentos elétricos e mecânicos.