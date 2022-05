Fundo de Financiamento Estudantil, Fies - Marcello Casal JrAgência Brasil; /Agência Brasil

Publicado 17/05/2022 09:09

A Câmara dos Deputados pretende colocar em pauta, nesta terça-feira, a Medida Provisória 1090/21, que permite a renegociação de débitos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) relativos a contratos firmados até o segundo semestre de 2017.

Segundo o governo, houve 2,4 milhões contratos nessa época e um saldo devedor total de R$ 106,9 bilhões perante a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias gira em torno de 48,8%, somando R$ 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos financiados.



A MP foi regulamentada parcialmente por resolução do Comitê Gestor do Fies (CG-Fies), que fixou o período de 7 de março a 31 de agosto de 2022 para o interessado procurar o banco a fim de negociar a dívida.