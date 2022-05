Linhas de transmissão de energia elétrica - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 18/05/2022 15:14 | Atualizado 18/05/2022 15:15

O Legislativo espera, até o fim desta quarta-feira, que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, apresente novidades sobre uma proposta viável para redução da tarifa de energia. O chefe da pasta teve um encontro com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), líderes de partidos e representantes da sociedade civil para discutir o tema. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, disse que está otimista sobre os frutos dessa conversa.

"O ministro Sachsida saiu daqui com a incumbência de se reunir com as distribuidoras, com a Aneel e com os parlamentares para discutir uma saída equilibrada para que possa, a partir desse momento, ter um encaminhamento de solução para diminuição desse repasse", disse Lira após uma reunião com o chefe de Minas e Energia.

Na Casa, tramita o Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo (PDL 94/22), que visa suspender o reajuste da conta de luz dos consumidores atendidos pela Enel Distribuição, no Ceará. O texto, de autoria do deputado Domingos Neto (PSD-CE), abriu precedentes para discussão acerca das tarifas de energia em todo o país.



Lira diz que espera resultados positivos sobre a demanda, "venha da sensibilidade da Aneel e das distribuidoras, que fazem das concessões, neste momento do Brasil, um tema de muita discussão", disse.