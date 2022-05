Montadora de automóveis japonesa abre 120 vagas de estágio - Divulgação

Publicado 18/05/2022 10:31 | Atualizado 18/05/2022 10:33

A fabricante de automóveis Nissan abriu vagas para seu programa de estágios com oportunidades no Rio de Janeiro, Resende, São Paulo e São José dos Pinhais. As inscrições começaram no dia 16 de maio e vão até 15 de junho. Para participar, é necessário estar matriculado em um curso de graduação a partir do terceiro período e ter disponibilidade para uma carga horária de trabalho de 30 horas semanais.

São 13 áreas diferentes de atuação na empresa: Engenharia (industrial, produto, desenvolvimento e processo); Manufatura (produção, qualidade e manutenção); Tecnologia da Informação; Marketing e Comunicação; Vendas e Pós-Vendas; Finanças; Recursos Humanos; Jurídico e Compliance; Compras; Projetos; Relações Governamentais; Planejamento de Produto; Cadeia de Fornecedores e Logística.

Os interessados podem se inscrever no site da Nissan. O processo de seleção terá cinco etapas: inscrição online; prova online e dinâmica de grupo; entrevista ou painel de negócios com os gestores; feedback e contratação. Além da bolsa auxílio, os estagiários terão direito a assistência médica e odontológica, seguro de vida; vale refeição ou refeitório; vale transporte ou transporte fretado e Gympass.

Os estagiários também poderão conhecer o setor automotivo e de mobilidade, com imersão em outras áreas, treinamentos online para autodesenvolvimento (como Linkedin Learning e Harvard Management), gestão da performance do estagiário, ajuda de custo para montar um home office, desconto em carros da Nissan e dia livre no mês do aniversário.



As duas etapas do Programa de Estágio somarão 120 vagas. Para este novo grupo, o início do estágio está previsto para julho e duração de até dois anos.