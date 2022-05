Cédulas e moedas de Real - Joelfotos/pixabay

Cédulas e moedas de RealJoelfotos/pixabay

21/05/2022

Ainda restam 485.666 trabalhadores na fila de pagamento do abono salarial Pis/Pasep, do ano-base 2020. São R$ 443,05 milhões esquecidos. As pessoas que ainda têm essa pendência, podem ir retirar até 29 de dezembro. As informações são do Ministério do Trabalho e Previdência.

Dos mais de 485 mil totais, 328.612 benefícios ainda são referentes ao abono do Pasep ( Banco do Brasil ), para os servidores públicos. Isso representa R$ 308,01 milhões. Referente ao PIS , destinado aos trabalhadores da iniciativa privada ( Caixa Econômica ), são 157.054 disponíveis. Ou seja, R$ 135.04 milhões. Ao todo, são 24.255 milhões de beneficiários, com um volume de recursos liberados de R$ 22,62 bilhões.

Os trabalhadores com com registro formal por, pelo menos, 30 dias durante o ano-base, recebendo, em média, até dois salários mínimos, são os que têm direito ao recebimento. Além disso, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos. Os empregadores também precisam ter informado os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).



Importante salientar que a Resolução 838, de 2019, determina que os valores do abono salarial não recebidos em vida pelos titulares ficam assegurados aos dependentes ou sucessores legais.

Para acessar a plataforma de serviços do trabalho, ligue para o número 158, ou acesse o portal Gov.br ou o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). O usuário irá submeter o número do CPF e deverá criar uma conta autenticada no portal Gov.br. Na sequência, deve-se acessar a opção "Benefícios", no menu inferior, e depois selecionar "Abono salarial".



Já o número da Caixa, para saber do PIS, é 0800-726-0207. Para se informar sobre o Pasep, disque 4004-0001 ou 0800-729-0001, ou ainda pelo site do BB. Basta preencher o número de inscrição do Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

Beneficiários com conta-corrente ou caderneta poupança, recebem o crédito diretamente em conta. Os demais podem procurar os bancos para o saque, levando um documento de identificação oficial com foto e o número do PIS/Pasep.



Esse número pode ser checado no site do Meu INSS, pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), no aplicativo do FGTS e no aplicativo Caixa Trabalhador.



Outro caminho é o aplicativo Caixa Tem, ou usando o Cartão do Cidadão com senha nos terminais de autoatendimento, lotéricas e postos Caixa Aqui.