Prêmio acumulado da Mega-Sena chega a R$ 65 milhões no sorteio de quarta-feira, 25Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 22/05/2022 08:55

São Paulo - Não foi dessa vez. Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2483 no sorteio realizado no sábado, 21, no Espaço da Sorte, em São Paulo. No entanto, a chance de ficar milionário será renovada no sorteio de quarta-feira, 25, com prêmio acumulado em 65 milhões.

Os números sorteados no sábado foram: 20 -34 - 38 - 40 - 49 - 54. 72 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 74.529,17 cada uma. Os 5.242 apostadores que acertaram quatro números vão ganhar R$ 1.462,39 cada.

As apostas podem ser feitas até às 19h de quarta, 25, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo território nacional ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.