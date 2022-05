Prazo para aderir ao Relp termina dia 31, alerta Receita Federal - Reprodução

Publicado 23/05/2022 12:26

O prazo para micro e pequenas empresas parcelarem suas dívidas pelo Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp) termina no dia 31 de maio. O prazo também vale para microempreendedores individuais (MEIs).

De acordo com a Receita Federal, podem ser regularizadas pelo Relp todas as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o mês de fevereiro de 2022. Até a última sexta-feira (19), mais de 100 mil empresas já haviam aderido ao programa.

O pagamento poderá ser parcelado em até 180 vezes, com redução de até 90% das multas e juros, dependendo do volume da perda de receita da empresa durante os meses de março a dezembro de 2020. Parcelamentos rescindidos ou em andamento também poderão ser incluídos.

A adesão pode ser feita pelo e-CAC, disponível no site da Receita Federal ou pelo Portal do Simples Nacional.