Bolsonaro revelou sofrer pressões para trocar o comando do Ministério da Economia, liderado pelo ministro Paulo Guedes - AFP

Bolsonaro revelou sofrer pressões para trocar o comando do Ministério da Economia, liderado pelo ministro Paulo GuedesAFP

Publicado 06/06/2022 12:35

Brasília - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), confessou nesta segunda-feira, 6, que sofre pressões para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes para 'resolver certos assuntos'. Com questões consideradas estratégicas no projeto de reeleição travadas na área econômica, com a alta dos combustíveis e IPCA recorde registrado nos últimos meses, aliados, em especial do Centrão, do chefe do Executivo tem defendido há meses a troca no comando da pasta.

"Vejo (Paulo) Guedes de vez em quando cansado, o que é natural. É um ministro que no passado era muito trocado, o da Economia. De vez em quando, alguns querem que eu troque ele Guedes, entre outros, para resolver certos assuntos. Prefiro conversar com eles e, dentro daquela lealdade mútua que nós temos mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta", declarou em entrevista à TV 'Terraviva'.



Para Bolsonaro, a recuperação de sua popularidade para pela área econômica. Dessa forma, reitera o voto de confiança em Guedes para desembaraçar a questão dos combustíveis no campo da tributação já nos próximos dias.

"Com toda a certeza, sim. Depende dele, né. (...) Ele já se mostrou favorável a isso, tem trabalhado para isso e espero que nos próximos dias, nesta semana mesmo, tenhamos uma boa notícia sobre preço dos combustíveis no Brasil", pontuou Bolsonaro.