O Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez comentário durante sua participação em um evento sobre tecnologia no sistema financeiro e criptomoedas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 06/06/2022 13:17 | Atualizado 06/06/2022 13:46

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o processo de criação do Pix teve um custo de US$ 4 milhões. Neto divulgou a informação durante sua participação em um evento sobre tecnologia no sistema financeiro e criptomoedas.

A ferramenta de transferências bancárias, Pix, foi lançado em novembro de 2020 e teve uma grande repercussão entre dos consumidores brasileiros desde então. Atualmente, existem 119,4 milhões de pessoas cadastradas, além de 9,2 milhões de empresas.

"As pessoas me perguntam: como o Brasil pode ter o dinheiro para fazer o Pix? Você sabe quanto o Pix custou? US$ 4 milhões. Você pode fazer coisas boas com pouco dinheiro se tiver planejamento", disse Campos Neto.

Março passado foi o mês com mais transações feitas pelo Pix desde o início, com 1,6 bilhão de operações realizadas. O recorde anterior havia sido em dezembro de 2021, com 1,4 bilhão.