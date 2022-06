Transportes alavancaram o crescimento do setor, mas não demonstrou aumento - Cris Oliveira

Publicado 14/06/2022 11:02 | Atualizado 14/06/2022 11:46

Dados divulgados nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam crescimento de 0,2% no volume de serviços prestados no país em abril. Esta foi a segunda alta seguida do setor, com ganho acumulado de 9,5%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 9,4%.

Segundo os dados, o transporte de passageiros superou o nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) sendo esta a primeira vez em dois anos que o setor chega a este patamar. Apesar disso, a pesquisa apontou a queda na comparação com outras duas atividades: informação e comunicação (0,7%) e serviços prestados às famílias (1,9%) — ambas emplacando o segundo resultado positivo consecutivo, com ganho acumulado de 2,5% e 5,2%, respectivamente.

Em contrapartida, transportes (-1,7%); profissionais, administrativos e complementares (-0,6%); e outros serviços (-1,6%) assinalaram as retrações deste mês.

Entre os setores, o de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,5%) e o de serviços prestados às famílias (60,8%) exerceram as principais contribuições positivas sobre o volume total de serviços. Os demais avanços vieram dos serviços profissionais, administrativos e complementares (7,8%) e de informação e comunicação (1,6%).



Atividades turísticas crescem 2,5% em abril



O índice de atividades turísticas cresceu 2,5% em comparação ao mês imediatamente anterior, sendo o segundo resultado positivo consecutivo. O período acumulou um ganho de 8,0%. Vale destacar que o segmento de turismo ainda se encontra 3,4% abaixo do patamar de fevereiro de 2020.



Todos os 12 locais pesquisados acompanharam o crescimento da atividade turística nacional (2,5%). A contribuição positiva mais relevante ficou com Rio de Janeiro (4,8%), seguido por Minas Gerais (4,6%), Bahia (6,8%) e Paraná (7,4%).